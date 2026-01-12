Le anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate che andranno in onda dal 19 al 25 gennaio svelano che Lale perderà il suo amato Theo proprio nel giorno delle nozze a causa di un terribile incidente.

Maxi si autodenuncia

Le anticipazioni di Tempesta d'amore parlano dello sgomento di Maxi che apprenderà cha sua madre Katja è sotto ricatto di Christoph e si sentirà in colpa tanto che deciderà di autodenunciarsi. Le parole di Maxi scuoteranno gli animi degli abitanti dell'hotel.

Non appena Alexandra scoprirà che Christoph ricattava Katja si infurierà con il compagno e lo respingerà.

Inoltre, la donna deciderà di sostenere in tribunale Maxi. Nonostante l'aiuto di Alexandra, Maxi temerà di dover rinunciare alla sua abilitazione da medico, Intanto, Christoph cercherà il perdono della compagna la quale pretenderà il suo pentimento.

Nicole sospetta di essere tradita

In vista del matrimonio di Lale e Theo, il padre di quest'ultimo giungerà in paese riuscendo a riconciliarsi con il figlio. Anche Shirin farà ritorno a Bilchlein e donerà alla cugina un abito da sposa. Ma il giorno delle nozze un terribile incidente provocherà la morte di Theo che esalerà il suo ultimo respiro proprio tra le braccia di Lale che avrà indosso il suo abito da sposa.

Al ritorno dalla conferenza da Oslo, Michael avrà fiducia nelle nuove cure ma ben presto si renderà conto che la paralisi alla sua mano non sta affatto migliorando.

Il medico comincerà a maltrattare Nicole che si convincerà di essere stata tradita dal compagno. Werner chiederà a Luis di prendere il posto di Greta nella cucina dell'hotel fino a che la cuoca non farà ritorno in paese.

Lale e la dipendenza

La morte di Theo lascerà in Lale un segno molto profondo. Nel corso della ventunesima stagione di Tempesta d'amore che andrà prossimamente in onda su Retequattro, la personal trainer si rifugerà nelle droghe per cercare di dimenticare la sua triste realtà. Ma non solo. Lale arriverà a rubare per pagare i debiti con gli spacciatori e sottrarrà all'hotel i fondi destinati ad un evento benefico.