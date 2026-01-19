Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate in onda dal 26 al 30 gennaio svelano che Maxi temerà di poter finire in prigione per aver drogato Christoph. Per distrarla Werner le offrirà un lavoro in hotel.

Christoph cerca di riavvicinarsi ad Alexandra

Le anticipazioni di Tempesta d'amore raccontano che Christoph decide di testimoniare in favore di Maxi per poter riconquistare Alexandra. Quest'ultima, però, non sarà predisposta a perdonarlo tanto facilmente.

Intanto Katja preoccupata per la figlia, chiederà l'aiuto di Werner che offrirà a Maxi un lavoro in hotel.

Quando Maxi temerà di poter finire in prigione, Werner chiederà il suo aiuto per organizzare un torneo di golf, nel tentativo di distrarla dai suoi problemi. Maxi si farà sopraffare dalla situazione e penserà di aver rovinato la sua vita per sempre. La ragazza, sostenuta da Katja e Vincent, si preparerà al suo processo.

Michael confessa a Nicole di esse malato

Proprio quando deciderà di confessare la sua malattia a Nicole, Michael sarà preso da un'altra paralisi. Presto però il medico scoprirà che i suoi sintomi sono in remissione così deciderà di festeggiare con Nicole, concedendosi una serata in sauna, inconsapevole che anche Erik e Yvonne hanno avuto la stessa idea.

A causa di un fraintendimento, Erik confesserà a Michael di aver baciato Nicole.

Michael spererà in una confessione della fidanzata, pensando che intanto Yvonne sia già al corrente dell'accaduto. Michael e Nicole troveranno un modo per riappacificarsi e finalmente il medico confesserà alla fidanzata di essere gravemente malato.

Luis incaricherà Miro di fotografare i piatti di Greta, ma si rischierà un incidente a causa di Erik. Intanto, Greta tornerà in hotel dove verrà accolta dal fidanzato con una sorpresa. Per caso, Ana si imbatterà nei vecchi diari della baronessa Wilma, facendo delle scoperte sconvolgenti.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, un grave lutto ha colpito gli abitanti dell'hotel. Theo, nel giorno delle sue nozze, è morto dopo aver avuto un incidente con il motorino.

Lale ha visto quindi spirare il fidanzato tra le sue braccia mentre ha indosso il suo abito da sposa. Inoltre, Michael ha affrontato la dura verità: nonostante le cure sperimentali a cui si è sottoposto, la paralisi della sua mano non è affatto migliorata.