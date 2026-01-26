Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda dal 2 al 6 febbraio svelano che Michael finalmente rivelerà a Nicole di essere gravemente malato ma dubiterà che la fidanzata possa sostenerlo nel suo percorso.

Per Maxi arriva il giorno del processo

Le anticipazioni di Tempesta d'amore, relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio, iniziano con il ritrovamento da parte di Ana dei diari della defunta Wilma.

La cena che Markus organizzerà con la famiglia prenderà presto una brutta piega. Intanto, Maxi sarà sconfortata, temendo di aver sacrificato il suo futuro con il gesto fatto contro Christoph.

Arriverà per la giovane il giorno del processo, a cui si presenterà con il sostegno della madre Katja e di Vincent.

Greta pensa ad andare a lavorare con Luis

Erik, involontariamente, confesserà il bacio con Nicole a Michael. Quest'ultimo aspetterà che la compagna gli confessi l'infedeltà convincendosi che Yvonne sia già al corrente di tutto l'accaduto. Alla fine, però il medico e Nicole si riappacificheranno e lui troverà il coraggio di confessarle di essere gravemente malato. Dopo il primo momento di sconforto, Nicole prometterà a Michael di restare al suo fianco come sostegno, ma il dottore comincerà a sospettare che la compagna non riuscirà a gestire una situazione tanto pesante.

Greta tornerà in hotel, dove ad accoglierla ci sarà il fidanzato Luis che avrà preparato una sorpresa per lei.

La cuoca non si sentirà più a suo agio nel ruolo che svolge in albergo così comincerà a valutare l'idea di Luis di andare a lavorare con lui al su ristorante.

Giungerà il giorno tristissimo dei funerali di Theo che verranno svolti in clima di sofferenza generale.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Maxi sarà presa da un momento di sconforto, Katja ha chiesto l'aiuto di Werner, il quale ha proposto alla giovane un lavoro in hotel per poi coinvolgerla nell'organizzazione di un evento. intanto, Michael si è reso conto che le cure sperimentali non hanno dato i risultati sperati tanto che la sua paresi alla mano ha continuato a peggiorare.