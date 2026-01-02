Le anticipazioni riguardanti gli episodi della soap Tv Tempesta d'amore in onda su Rete 4 dal 5 al 9 gennaio 2026 vedranno Philipp finire in ospedale dopo essersi gettato tra le fiamme per salvare Apollo, il cavallo di Ana. Il ragazzo rimarrà intossicato dai fumi dell'incendio e finirà in ospedale mentre il padre Roland alla fine verrà arrestato.

Philipp si getta tra le fiamme per salvare il cavallo di Ana

Philipp scoprirà che il padre Roland vuole truffare Ana per mettere le mani sull'eredità di Wilma e cercherà di mettere in guardia la ragazza.

Per evitare che il figlio faccia saltare il suo piano, Roland lo rapirà e lo rinchiuderà in un casolare abbandonato in mezzo al bosco. Vincent riuscirà a trovare Philipp e a liberarlo mentre Roland fuggirà facendo perdere le sue tracce. L'uomo in realtà non avrà lasciato la Baviera e penserà di vendicarsi di Ana incendiando le stalle della Tenuta von Thalheim mettendo in pericolo il cavallo di Ana. Philipp non ci penserà due volte e si getterà tra le fiamme per salvare l'animale. Il cavallo ne uscirà solo con uno spavento mentre Philipp rimarrà intossicato dal fumo e finirà in ospedale. Ana sarà preoccupata per il suo ex e si renderà conto di non poter sposare Vincent visto che non è il veterinario l'uomo di cui è realmente innamorata.

Roland viene arrestato: anticipazioni 5-9 gennaio

Katja lascerà il Furstenhof con Markus. Quest'ultimo sarà titubante ma dopo aver parlato con Werner deciderà di vendere le sue azioni a Christoph e partire con la sua amata. Michael invece, continuerà a tenere nascosta a Nicole la sua malattua. Lale e Theo riusciranno ad arrestare Roland. Theo sorprenderà tutti scegliendo un abito da sposo color lilla mentre Greta si preparerà a ricevere un importante premio culinario. La giovane chef si avvicinerà molto a Miro e quest'ultimo capirà di innamorarsi di lei. L'uomo però, cercherà di evitare Greta e lo farà perché ancora traumatizzato dalla morte della sua fidanzata Lilly. Greta, all'oscuro del trauma di Miro, non riuscirà a capire il motivo per cui lui la tratta con freddezza.

Cosa è accaduto tra Philipp e Roland nelle precedenti puntate

Philipp Brandes ha ritrovato inaspettatamente il padre biologico Roland dopo tanti anni. L'uomo è stato lontano dal figlio a causa di molti guai giudiziari e si è ripresentato al Furstenhof sconvolgendo la vita di Philipp. Quest'ultimo ha inizialmente respinto i tentativi del padre di ricucire i rapporti ma alla fine gli ha dato una chance. Peccato che Roland non è spinto da un vero sentimento paterno, ma vuole solo mettere in atto una nuova truffa, questa volta ai danni di Ana, cercando di sottrarle l'eredità ricevuta da Wilma.