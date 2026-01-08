Nelle puntate di Tempesta d'amore in onda dal 12 al 16 gennaio su Rete 4, Christoph accetterà di fare da testimone di nozze a Theo. L'albergatore stupirà il suo giovane amico donando a lui e Lale le fedi nuziali. Markus avrà un incidente in montagna e Katja preoccupata per la sua scomparsa, inizierà a cercarlo.

Christoph accetta di fare da testimone di nozze a Theo

La nuova settimana di programmazione della soap Tv riprenderà dal momento in cui Ana avrà lasciato Vincent dopo aver capito che l'uomo che ama veramente è Philipp. La giovane si metterà alla ricerca di quest'ultimo per confessargli il suo amore.

Michael dovrà annullare le operazioni in ospedale a causa dei problemi alla mano. Theo chiederà a Christoph di fargli da testimone di nozze e l'albergatore accetterà di buon grado. Quando Theo gli confesserà di non potersi permettere di comprare le fedi che piacciono a Lale, sarà proprio Christoph a donare i costosi anelli ai promessi sposi. Michael invece, continuerà a tenere nascosta a Nicole la verità sulla sua malattia.

Markus ha un incidente in montagna: spoiler 12-16 gennaio

Markus intanto, sarà profondamente amareggiato dopo aver scoperto che Katja lo ha ingannato. L'uomo si confiderà con Vincent, anche lui a pezzi dopo la rottura con Ana. Padre e figlio decideranno di fare un'escursione in montagna per dimenticare i dispiaceri e proprio durante questa gita Markus avrà un incidente.

Lui e il figlio si ritroveranno in un luogo isolato senza la possibilità di avvertire i loro cari e allertare I soccorsi. Sarà Katja ad accorgersi della scomparsa di Markus e si attiverà per andare a cercarlo. Werner offrirà a Nicole un lavoro come cantante del pianobar del Fürstenhof. La donna sarà al settimo cielo e chiederà a Michael di accompagnarla al pianoforte. Il medico sarà in difficoltà, visto che non avrà il coraggio di svelarle di avere problemi alla mano. Michael deciderà di partecipare ad una conferenza sulla mano immobilis che si terrà a Oslo e non si presenterà all'appuntamento con Nicole.

Il punto sul personaggio di Christoph in Tempesta d'amore

Cristoph Saafeld, interpretato in Tempesta d'amore dall'attore Dieter Bach, è un personaggio centrale e complesso, non solo per la sua turbolenta vita sentimentale ma anche per i tanti intrighi in cui è stato coinvolto.

L'uomo si è fatto molto nemici nel corso del tempo e per questo ha subito anche le vendette dei suoi detrattori. Ultima in ordine di tempo, quella di Maxi che, pur di proteggere la madre Katja, ha cercato di avvelenare il Saafeld. Lui una volta scoperto cosa ha fatto la giovane, ha ricattato sia lei che Katja per ottenere le azioni di Markus.