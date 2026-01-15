Dramna nelle puntate di Tempesta d'amore in onda dal 19 al 23 gennaio su rete 4: il giovane Theo perderà la vita proprio pochi attimi prima di convolare a nozze con la sua amata Lale. Una tragedia che sconvolgerà tutti quanti, in primis Lale, che lo vedrà spirare tra le sue braccia. Nel frattempo, Maxi deciderà di autodenunciarsi per liberare la madre Katja dal crudele ricatto di Christoph.

Theo ha un incidente il giorno delle nozze con Lale

Giungerà finalmente il giorno tanto atteso delle nozze di Theo e Lale. Per l'occasione, giungerà dalla Turchia Shirin, cugina della sposa che le porterà in dono nientemeno che l'abito da sposa.

Accanto a Theo invece, ci sarà Christoph che, oltre a fargli da testimone di nozze, è diventato per il ragazzo una sorta di figura paterna. Tutto sarà pronto per la celebrazione ma, all'ultimo, Theo si accorgerà di aver dimenticato le fedi nuziali e si precipiterà a casa per recuperarle. Proprio durante il tragitto, accadrà qualcosa di drammatico: Theo avrà un incidente con il suo motorino e cadrà a terra privo di sensi.

Theo muore, Lale devastata

Preoccupata per la scomparsa del suo promesso sposo, Lale andrà a cercarlo e sarà proprio lei a ritrovarlo a terra. Nonostante i tempestivi soccorsi, per Theo non ci sarà più nulla da fare e la sua morte lascerà Lale devastata dal dolore. Maxi invece, scoprirà che Katja è ricattata da Christoph e si sentirà in colpa per aver messo la madre in una situazione difficile.

La ragazza deciderà di autidenunciarsi anche se questo potrebbe significare la fine della sua carriera da medico. Alexandra scoprirà con orrore che Christoph aveva ricattato Katja e prenderà una drastica decisione: assumerà la difesa di Maxi in tribunale. Michael tornerà dalla conferenza a Oslo con la speranza di riuscire a guarire, ma ben presto si renderà conto che la terapia non sta funzionando.

La storia d'amore di Theo e Lale in Tempesta d'amore

Lale Ceylan (Yeliz Simsek) e Theo Licht (Lukas Leibe) sono entrati in scena nella 20esima stagione della soap Tv tedesca, conquistando sin da subito il pubblico. In apparenza molto diversi tra loro, i due giovani si sono ben presto innamorati, riuscendo a completarsi ea superare insieme ogni ostacolo. Un amore che i due volevano suggerire con le nozze e che purtroppo non si celebreranno mai.