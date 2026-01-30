Le nuove puntate di Tempesta d'amore, in onda su Rete 4 dal 2 al 6 febbraio alle 10:45, promettono colpi di scena e rivelazioni che scuoteranno gli equilibri al Fürstenhof. Michael deciderà di essere completamente sincero con Nicole, rivelandole sia la patologia che lo affligge sia la verità sull'immunoterapia che sta seguendo. Nel frattempo, la tensione tra Erik e Michael cresce per via di un bacio con Nicole, mentre Maxi deve affrontare il difficile processo che ne segnerà il futuro. Lale, devastata dalla perdita di Theo, si aggrappa ai ricordi e arriva persino a crederlo ancora vicino.

Sullo sfondo, Greta prende una decisione importante per la sua carriera e Vincent rischia la vita a causa di una grave reazione allergica.

Michael rivela la sua malattia a Nicole, Maxi affronta il processo

Nelle prossime puntate, Michael sarà al centro della scena: dopo aver chiarito con Nicole la vicenda del bacio tra lei ed Erik, il medico sentirà la necessità di essere completamente trasparente. Confesserà così a Nicole di soffrire della patologia "Manus immobilis" e di essere sottoposto a immunoterapia. Nicole, seppur sconvolta dalla notizia, prometterà di restare al suo fianco, dimostrando una grande forza d'animo e consolidando il loro legame. Nel frattempo, Maxi dovrà affrontare il processo per lesioni personali gravi: la giovane, sostenuta dal coraggio che trova in sé stessa e nell'affetto di Vincent e dei suoi cari, riceverà la sentenza di un anno con la condizionale, ma dovrà anche fare i conti con la revoca dell'abilitazione.

Katja, colpita da un malore, non potrà essere presente in tribunale, lasciando Maxi ancora più vulnerabile ma determinata a non arrendersi.

Lale in crisi, Greta lascia il Fürstenhof, rischio per Vincent

Lale fatica a superare il lutto per la perdita di Theo, tanto da rifugiarsi nei tranquillanti prescritti da Michael e arrivare a credere di vedere il suo amato accanto a sé. Il funerale di Theo commuoverà tutti, ma lascerà Lale ancora più fragile. In cerca di conforto, confidandosi con Shirin, racconterà di aver sognato Theo, segno di un dolore ancora vivo e difficile da elaborare. Nel frattempo, Greta, dopo un acceso confronto con Markus, accetterà la proposta di Luis di diventare socia del suo ristorante e lascerà improvvisamente il Fürstenhof, segnando una svolta nella sua vita professionale.

Momenti di grande tensione anche per Vincent: durante i preparativi per il rimorchio di Apollo, verrà punto alla gola da un insetto e andrà in shock anafilattico. Ana, pronta e decisa, chiamerà i soccorsi, mentre Maxi accorrerà per aiutarlo, lasciando tutti col fiato sospeso per le condizioni di Vincent.

Nella puntata precedente di Tempesta d'amore

Nella puntata precedente di Tempesta d’amore, le storie dei protagonisti si sono fatte sempre più intricate. Michael ha iniziato a sospettare che tra Erik e Nicole ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia, mentre Erik è stato tormentato dai sensi di colpa dopo il bacio rubato a Nicole. Ana e Philipp, profondamente legati e determinati a costruire il proprio futuro insieme, hanno deciso di non farsi fermare dal lutto di Lale e di non rimandare più il loro matrimonio.

Nel frattempo, Maxi si è preparata ad affrontare il processo che potrebbe cambiare il corso della sua vita, mentre Greta ha vissuto momenti di tensione con Luis a causa di una sorpresa non riuscita. Il Fürstenhof continua così a essere teatro di emozioni forti, tra passioni, paure e scelte decisive per il destino di ognuno.