Lunedì 19 gennaio si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni diffuse in esclusiva da Fanpage rivelano che, da un lato, Alessio e Rosanna torneranno al centro dello studio per cercare di chiarire una situazione ormai sempre più compromessa; dall’altro, Sabrina e Carlo affronteranno un momento decisivo nella loro conoscenza, mentre la dama continuerà a frequentare anche Nicola. Sullo sfondo proseguiranno le vicende di Gemma Galgani, convinta che Mario provi qualcosa per lei.

Alessio e Rosanna chiudono la conoscenza

Nel nuovo confronto in studio, Alessio e Rosanna riprenderanno il discorso lasciato in sospeso dopo il chiarimento avvenuto in camerino. Le distanze tra i due resteranno evidenti: Alessio continuerà a non credere nell’interesse della dama, giudicato troppo improvviso, e la accuserà di non aver accettato il suo numero di telefono, insinuando inoltre che alcuni contenuti social pubblicati da Rosanna lo riguardino. La dama respingerà ogni accusa, definendo la questione dei social un’invenzione e ribadendo di manifestare interesse da oltre un mese e mezzo. Nonostante i tentativi di confronto, la coppia non riuscirà a trovare un punto d’incontro e la loro conoscenza sembrerà destinata a chiudersi definitivamente.

Nel frattempo, anche Gemma Galgani tornerà al centro dell’attenzione: la dama continuerà a sostenere che Mario provi qualcosa per lei, nonostante il cavaliere ribadirà ancora una volta di voler mantenere con lei soltanto un rapporto di amicizia.

Carlo lascia Uomini e Donne

Spazio anche a Sabrina, che racconterà la sua recente uscita con Nicola, descritta da entrambi come una serata piacevole che li porterà a voler proseguire la conoscenza. La dama, però, continuerà a frequentare anche Carlo, con cui si vede da circa due mesi. Sarà proprio il cavaliere, a sorpresa, a prendere una decisione definitiva: convinto che Sabrina non arriverà mai a provare per lui un sentimento pari al suo, sceglierà di lasciare il programma.

Una scelta che spezzerà l’equilibrio costruito nelle ultime settimane e che potrebbe aprire nuovi scenari per Sabrina, ora divisa tra un legame che si interrompe e una conoscenza che potrebbe evolvere. Nel frattempo, anche il trono classico continuerà a muoversi tra conferme e incertezze: Sara proseguirà la conoscenza con Simone, che si mostrerà sempre più coinvolto, mentre con Raien non mancheranno tensioni e chiarimenti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Alessio e Gianmaria hanno litigato

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne trasmesse su Canale 5, Sabrina ha raccontato come sta procedendo la sua conoscenza con Carlo. Tina Cipollari è intervenuta sospettando che alla dama non piacesse realmente il cavaliere, ma Sabrina ha spiegato che, dopo le recenti delusioni sentimentali, preferisce procedere con cautela.

Inoltre, non ha ancora dato l’esclusiva a Carlo, lasciandosi la possibilità di conoscere altri signori. Alessio e Gianmaria, invece, hanno discusso al centro dello studio dopo essere usciti entrambi con Maria. Quest’ultima ha poi deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere torinese e ha accettato l’invito di un nuovo partecipante del parterre over per un’uscita serale. C’è stato spazio anche per le vicende di Flavio, che ha concluso il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi scegliendo Nicole, con la quale si è fidanzato. Nulla da fare, quindi, per Martina, che non è riuscita a conquistare il tronista e ha dovuto affrontare la delusione del rifiuto. Infine, Gemma continua a provare sentimenti per Mario, il quale però ha ribadito più volte di voler mantenere con lei soltanto un rapporto di amicizia.