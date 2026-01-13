Non si placa il clamore mediatico intorno al trono di Martina De Ioannon, nonostante la ragazza abbia effettuato la scelta a Uomini e Donne lo scorso anno. Nella giornata di lunedì 12 gennaio, su WittyTv è stato pubblicato un video inedito di Ciro Solimeno in cui dice che lui e la ex Martina si sono visti in gran segreto durante il trono di lei. Sul web gli utenti hanno commentato: "Si sapeva".

Le dichiarazioni di Ciro

Dopo la rottura con Martina De Ioannon, Ciro Solimeno è salito sul trono di U&D. In un episodio inedito pubblicato su WittyTv, Solimeno ha detto di essersi sentito con la ex durante il dating show: "La prima telefonata a novembre. Poi iniziamo a scriverci non con frequenza, ci mandiamo messaggini, complimenti e apprezzamenti.

Poi ci siamo visti due volte, ci sono stati dei baci. Entrambi abbiamo capito che era cosa sbagliata, soprattutto dopo le segnalazioni su Michele Longobardi". A quel punto il video si è concluso con le scuse di Ciro a Maria De Filippi, alla redazione e a tutti i telespettatori: "Abbiamo infranto il regolamento, chiedo scusa a tutti e mi assumo le responsabilità".

il trono di Martina continua a sfamarci 🍿

non capisco perché uscirsene adesso così e non durante i confronti in studio, ma Ciro non ha detto nulla che non si fosse già capito in quel periodo per una serie di stranezzepic.twitter.com/knxO0PtKP0 — Tess (@lady_Tesss) January 12, 2026

Critiche da parte di alcuni utenti del web

La confessione di Ciro Solimeno non è passata inosservata agli utenti di X, tanto che alcuni hanno espresso un parere contrastante: da un lato c'è chi ha detto di aver intuito una situazione del genere ai tempi del trono di Martina, mentre dall'altro c'è chi ha sostenuto che i due abbiano mancato di rispetto a tutti.

Un utente ha così commentato le dichiarazioni dell'attuale tronista: "Non capisco perché uscirsene adesso e non durante i confronti in studio, ma Ciro non ha detto nulla che non si fosse già capito in quel periodo per una serie di stranezze". Un altro utente ha ironizzato sull'accaduto: "Martina e Ciro durante il trono si sono pure visti e baciati, ma annullate immediatamente la scelta di Cristiana; convocate immediatamente Martina e Gianmarco agli studi Elios per un confronto; cacciate Ciro dal trono e mandate tutto in onda domani pomeriggio. Vi prego, ascoltateci". Tra i telespettatori c'è chi ha tagliato corto: "Si sapeva". Altri utenti hanno criticato la redazione di U&D: "Non capisco perché tirare fuori questa cosa ora".

Infine c'è anche chi ha criticato l'atteggiamento di Martina De Ioannon: "Era sul trono e si sentiva di nascosto con Ciro mentre si faceva corteggiare anche da Gianmarco. Poi si è fidanzata con Ciro e sentiva di nascosto Gianmarco. In pratica una a cui le piace stare con il piede in due scarpe".