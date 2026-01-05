Botta e risposta social tra Brando Ephrikian e la sorella della sua ex fidanzata Raffaella Scuotto. Tutto è iniziato con l'ex tronista di Uomini e Donne che in risposta al commento di un utente ha lasciato intendere di essere stato tradito dalla ex, ma la sorella dell'ex corteggiatrice ha preso immediatamente le difese di Raffaella: "Smettila, ridicolo".

Scintille tra Brando e la sorella di Raffaella

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si sono lasciati a luglio 2025, ma le polemiche non sembrano placarsi.

Dopo le voci di una nuova presunta frequentazione per l'ex tronista di U&D, Brando in risposta ai gossip sul suo conto ha tagliato corto: "Non sono io ad avere un'altra".

Il riferimento del 24enne è al fatto che alcuni blogger in estate sosteneva che Raffaella avesse una conoscenza con Federico Nicotera (flirt smentito da entrambi). Alla frecciatina del giovane veneto ha deciso di replicare Alessia Scuotto ovvero la sorella dell'ex corteggiatrice: "Smettila, ridicolo. Se mi scoccio e scopro tutti gli altarini te ne devi andare dall’Italia".

Al momento il botta e risposta social tra i due sembra essere terminato, ma non si escludono nuovi colpi di scena. Chi invece ha preferito tagliarsi fuori da questa discussione è stata proprio l'ex fidanzata di Brando, Raffaella Scuotto.

Gli alti e bassi della coppia l'uscita da U&D

Brando e Raffaella si erano conosciuti grazie al dating show di Maria De Filippi.

In principio, fra i due sembrava procedere tutto a gonfie vele, ma successivamente le cose non sono andate come speravano. Dopo essersi lasciati, ad ottobre 2024 i due si erano dati una seconda chance e lo scorso Capodanno si erano mostrati felice sui social. Ospiti a Verissimo, Brando aveva scritto una lettera romantica alla sua Raffaella in cui aveva promesso di "impegnarsi a dare il massimo" per far si che le cose funzionasse nel migliore dei modi.

A luglio 2025, Raffaella Scuotto aveva annunciato la fine della relazione ma aveva precisato che non era finita per colpa di terze persone. Inoltre aveva rassicurato tutti sul fatto che tra i due ci sarebbe stato rispetto e affetto reciproco.

Cosa fanno oggi Ephrikian e Scuotto

Brando Ephrikian è stato avvistato a Roma con una ragazza misteriosa, ma il diretto interessato ha sempre smentito di avere una nuova frequentazione in corso.

Raffaella Scuotto dopo essere tornata single ha invece realizzato il suo sogno: da Napoli si è trasferita a Milano, dove mostra sui social la sua quotidianità.

Ad oggi, nessuno dei due ex volti di U&D ha una relazione in corso.