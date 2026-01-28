Tutta la seconda parte della puntata di Uomini e donne del 28 gennaio è stata dedicata a Gemma Galgani e agli aggiornamenti sulla conoscenza con il signor Mauro. Gli opinionisti hanno concordato nell'affermare che la dama non sarebbe interessata al cavaliere, e anche Maria De Filippi si è unita a questo pensiero sottolineando che lei si invaghirebbe sempre di uomini che non corrispondono il suo sentimento, come Mario Lenti.

La presa di posizione della presentatrice di U&D

Gemma sotto attacco: è così che si potrebbe riassumere la seconda parte della puntata di U&D che è stata trasmessa in tv il 28 gennaio.

Tinì, Gianni e Tina si sono esposti per dirsi certi del fatto che la dama non sarebbe interessata a Mauro, e anche Elisabetta ha preso la parola per criticare i baci a stampo che ci sarebbero stati tra i due a cena.

"Alla nostra età è ridicolo baciarsi così", ha detto la new entry del parterre Over.

"Preferisco questo che fare fru fru come te e poi ciao. Io ci metto il sentimento", ha risposto Galgani.

Maria De Filippi si è inserita nella discussione per andare contro la 76enne e il pensiero che aveva appena espresso: "Che ne sai se per lei quello con Sebastiano è stato fru fru o amore? Ha pianto e aspettava un suo messaggio, queste cose le sai?".

#Maria: "Tu hai definito quello che ha fatto Elisabetta con Sebastiano 'fru fru' ma che ne sai tu che è 'fru fru' o è fare l'amore per lei? Per lei non è fare 'fru fru' altrimenti non usciva fuori a piangere e non aspettava un messaggio..."

La strigliata sull'insistenza nei confronti di Mario

Dopo aver criticato l'atteggiamento di Gemma nei confronti di Elisabetta, la conduttrice di U&D ha dato ragione a chi pensa che Mauro non sarebbe il suo tipo.

"Ti piace? Hai davanti un signore educato, elegante e attento a tutto quello che dici e tu perdi tempo appresso a chi non ti ha mai voluta. Mario ti ha dato il due di picche mesi fa, sveglia.

Un uomo intelligente può scuoterti molto più di uno fisicato", ha detto Maria De Filippi tra gli applausi dei presenti.

Pressata dalle critiche e raggelata dal discorso della padrona di casa, la dama ha chiosato: "Sì, Mauro mi piace".

L'opinione dei telespettatori sui social

Il rimprovero che Maria Filippi ha fatto a Gemma ha animato la discussione tra i fan che commentano le puntate di U&D sui social.

"Dopo questa strigliata si farà piacere Mauro", "Non sa più come uscirne", "Oggi l'hanno bastonata tutti", "Maria contro Gemma, amo vederlo", "Ma perché non la caccia?", "Siamo vicini al momento in cui la manderà via o non succederà mai?", "Gemma umiliata da Maria, adoro", si legge su X in queste ore.