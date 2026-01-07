Ieri 6 gennaio è avvenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne dove sono accaduti diversi colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che Alessio e Rosanna sono stati travolti dalla passione. Mario Lenti, invece, è tornato single dopo la decisione di Magda di chiudere la conoscenza.

Alessio bacia appassionatamente Rosanna

Stando a quanto trapelato da "Fanpage", Sebastiano è uscito con Manuela. Il cavaliere ha deciso di continuare a conoscere la dama, scatenando le ire di Elisabetta. Quest'ultima ha messo l'uomo davanti ad una scelta, non condividendo il suo comportamento.

Elisabetta vorrebbe che chiudesse la conoscenza con Manuela per dare una chance al loro rapporto. Sebastiano ha accettato la richiesta della dama in seguito ad una discussione andata avanti per 45 minuti. Il colpo di non è tardato ad arrivare quando Elisabetta ha deciso di chiudere comunque la frequentazione con l'uomo, invitandolo a continuare con Manuela. Lo scontro tra Sebastiano e la donna ha visto l'intervento anche di Tina Cipollari e Gianni Sperti come riportato da Lorenzo Pugnaloni sui social.

Maria De Filippi ha poi dato spazio alla conoscenza tra Alessio Pili Stella e Rosanna Siino. I due hanno rivelato di essere usciti a cena dove si sono lasciati andare ad un bacio appassionato.

Magda chiude con Mario

Nel corso della registrazione del 6 gennaio di Uomini e Donne, Magda e Isabella si sono sedute al centro dello studio su richiesta di Maria De Filippi. Catozzi ha detto alla conduttrice di essere rimasta delusa dal comportamento avuto da Mario Lenti nelle scorse puntate. Magda e il cavaliere hanno avuto un lungo confronto dove alla fine hanno deciso di interrompere la loro frequentazione. In questa circostanza, Isabella ha preso le difese di Mario Lenti.

Mario Lenti non ha voluto dare una nuova chance al rapporto con Gemma Galgani

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda a gennaio su Canale 5, il percorso di Sara Gaudenzi è giunto ad un punto critico.

La tronista ha attaccato duramente Marco, reo di essere preso troppo da sé stesso. Le parole hanno avuto la forza di scuotere il corteggiatore. Intanto Ciro è uscito in esterna con Elisa. Una volta tornati in studio, è scoppiata una violenta lite tra la corteggiatrice e Alessia. Ciro ha ribadito di voler continuare a conoscere tutte le ragazze, senza precludersi niente.

Per il trono over, invece, Gemma Galgani ha subito un nuovo duro colpo. Mario Lenti ha deciso di non concedersi una nuova chance dopo aver baciato Maria G. Anche per Sabrina Zago le cose non sono andate per il verso giusto. La dama ha scelto di conoscere altri uomini dopo la passione con Carlo.