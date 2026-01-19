Si sono appena concluse le riprese di una puntata di Uomini e donne che andrà in onda tra qualche settimana, ma della quale sono già disponibili le anticipazioni. Lorenzo Pugnaloni e Fanpage, infatti, hanno svelato che Gemma Galgani ha incolpato Gianni Sperti e Tina Cipollari dei "no" che le dice Mario Lenti, invece il signor Carlo ha lasciato il programma perché pensa che Sabrina Zago non sarebbe davvero interessata a lui.

Le accuse di Gemma negli studi di U&D

Anche nella registrazione di U&D del 19 gennaio Gemma ha insistito con Mario chiedendogli un'altra possibilità, ma è stata respinta.

Di fronte all'ennesimo "no" del cavaliere, però, la dama si è esposta affermando che sarebbe colpa degli opinionisti che lo condizionerebbero in negativo nei suoi confronti.

Secondo la protagonista del trono Over, infatti, l'imprenditore pugliese non si riavvicinerebbe a lei perché avrebbe paura delle critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Nonostante questo, la situazione tra i due è rimasta invariata: Mario non ha intenzione di frequentare Gemma, che considera solo una cara amica.

La decisione a sorpresa di Carlo

C'è un'anticipazione che è trapelata al termine della registrazione di U&D del 19 gennaio che ha spiazzato tutto il pubblico.

Dopo quasi due mesi di frequentazione, Carlo ha deciso di chiudere con Sabrina e di lasciare la trasmissione.

Il cavaliere ha spiegato che non si sente corrisposto nel suo sentimento, per questo motivo ha deciso di andare via dopo aver interrotto la conoscenza.

La dama, invece, è rimasta in studio e ha parlato molto bene dell'uomo con il quale è uscita nei giorni scorsi, Nicola.

Nessun addio al trono per Sara

Per quanto riguarda il trono Classico, lunedì 19 gennaio è stato dato spazio solo a Sara e alla sua decisione di non abbandonare il trono nonostante abbia pochi corteggiatori.

La tronista di U&D, infatti, ha scelto di portare avanti il proprio percorso anche senza Marco e Jakub (che oggi non erano in studio e non sono mai stati nominati, quindi il loro addio al programma è definitivo): da qui alla fine della sua avventura nel dating-show, la ragazza uscirà in esterna con Simone e Raien.