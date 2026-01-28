Sono accadute molte cose nel corso delle riprese di Uomini e donne del 28 gennaio, a partire dall'addio di Arcangelo Passirani alla trasmissione. Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, inoltre, svelano che Alessio Pili Stella è finito nei guai perché Rosanna e Debora hanno scoperto che è stato in intimità con entrambe. Mauro e Tiziana, invece, si sono fidanzati.

Alessio in difficoltà a U&D

Le anticipazioni che sono trapelate al termine della registrazione di U&D del 28 gennaio svelano che Alessio ha dovuto ammettere che nei giorni scorsi è stato in intimità con due dame del parterre.

Rosanna e Debora sono rimaste spiazzate da questa rivelazione: la prima ha interrotto la conoscenza, la seconda ha deciso di portarla avanti anche solo per avere qualche spiegazione in più sull'accaduto.

Lieto fine, invece, per Mauro e Tiziana: i due hanno deciso di lasciare il programma in coppia e in studio hanno fatto un ultimo ballo molto romantico.

La proposta di matrimonio che emoziona tutti

Alle riprese di U&D del 28 gennaio hanno partecipato anche due amatissimi ex protagonisti del trono Over.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Roberto e Agnese sono tornati in studio come ospiti, poi lui ha deciso di fare una sorpresa alla compagna.

Il cavaliere ha fatto un'emozionante proposta di matrimonio alla dama, si è inginocchiato e le ha regalato l'anello con il quale le ha giurato amore eterno.

I due sono fidanzati da pochi mesi (hanno lasciato il parterre lo scorso autunno), ma lontano dalle telecamere hanno instaurato un rapporto così profondo che si sentono già pronti a fare il passo più importante, quello che li porterà a diventare marito e moglie.

L'annuncio di Arcangelo su Instagram

Tramite il proprio profilo Instagram, Arcangelo ha svelato che la registrazione di U&D del 28 gennaio è stata l'ultima alla quale ha partecipato.

Il cavaliere, infatti, ha deciso di interrompere l'esperienza nel dating-show dopo quasi un anno e ha spiegato perché in una lettera che ha scritto e poi pubblicato sul suo account social.

L'imprenditore ha detto che da un po' non sentiva più le emozioni dell'inizio, quindi ha preferito lasciare il parterre con grande serenità.