Martedì 13 gennaio si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni diffuse in esclusiva da Fanpage rivelano che, nel trono over, ci sono stati sia un passo avanti sia una battuta d’arresto per due protagonisti: Alessio e Rosanna, con quest’ultima che ha lasciato lo studio in lacrime dopo che il cavaliere ha sentito Giuseppe. Intanto, Ciro ha deciso di proseguire il suo percorso da tronista dopo le dichiarazioni rilasciate il giorno precedente riguardo a quanto accaduto quando Martina era ancora sul trono.

Rosanna lascia lo studio di Uomini e Donne in lacrime

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano anche un momento particolarmente delicato per Rosanna. Dopo la serata trascorsa insieme, Alessio ha deciso di lasciare il suo numero alla dama siciliana, ma lei ha scelto di non accettarlo. La decisione nasce dal fatto che il cavaliere torinese ha voluto confrontarsi con Giuseppe, ex fidanzato di Rosanna, prima di proseguire la conoscenza. Questo gesto ha provocato una discussione tra i due protagonisti del parterre over, e la situazione ha finito per travolgere la stessa Rosanna, che ha lasciato lo studio in lacrime.

In studio viene mostrato il filmato con la confessione di Ciro

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione di martedì 13 gennaio si concentrano, inoltre, sul trono di Ciro Solimeno, ancora al centro dell’attenzione dopo le tensioni emerse nelle ultime riprese, avvenute lunedì 12 gennaio.

In studio è stato mostrato il nuovo video pubblicato da Witty TV, in cui Ciro si domanda perché la sua ex, Martina De Ioannon, non sia intervenuta per commentare le sue dichiarazioni del giorno precedente, quando aveva rivelato che lui e Martina si erano sentiti e visti di nascosto mentre lei era ancora tronista. La situazione ha acceso immediatamente il dibattito, mentre Tina Cipollari ha preso apertamente le difese del ragazzo, sostenendo la sua posizione e invitando a considerare anche il suo punto di vista.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rocco e Cinzia si sono lasciati

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, trasmesse su Canale 5, Rocco e Cinzia sono tornati in studio per raccontare cosa sia accaduto dopo aver lasciato insieme la trasmissione.

La coppia si è separata a causa di differenze caratteriali e di alcuni litigi. Inoltre, Cinzia ha voluto spiegare quanto accaduto davanti a suo figlio, episodio che l’ha spinta a interrompere definitivamente la frequentazione con Rocco. Mentre la dama è rientrata nel parterre grazie a un cavaliere che ha chiesto espressamente di poterla corteggiare, per il suo ex compagno è arrivato il momento di lasciare il dating show di Maria De Filippi, poiché nessuna signora ha manifestato interesse nel conoscerlo. Intanto, Gemma e Mario hanno avuto un acceso confronto dopo che il cavaliere pugliese ha baciato Maria. Spazio anche alle vicende del trono classico, dove Flavio è rimasto con due sole corteggiatrici: Martina e Nicole.

L’ex protagonista di Temptation Island ha dichiarato di sentirsi pronto a fare la sua scelta e di voler trascorrere una giornata con entrambe le pretendenti, così da poter concludere il suo percorso nel programma.