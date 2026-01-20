Martedì 20 gennaio si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito rivelano che Gemma Galgani ha minacciato di lasciare la trasmissione. La dama torinese è scoppiata a piangere e si è sentita male, mentre Ciro l’ha aiutata portandole dell’acqua. Intanto, Tina Cipollari non ha presenziato alle riprese, così come Sabrina Zago e Federico Mastrostefano.

Gemma Galgani vuole lasciare Uomini e Donne

Le riprese del 20 gennaio sono iniziate con un confronto tra Gemma Galgani e Mario Lenti.

La dama torinese si è lamentata perché il cavaliere non le ha fatto gli auguri per il compleanno. Isabella, intanto, ha chiuso la conoscenza con il signor Lenti, mentre lui ha baciato un’altra signora del parterre over. La situazione è poi precipitata: in studio è scoppiato il caos e Gemma ha addirittura minacciato di abbandonare Uomini e Donne. Le anticipazioni trapelate dalla registrazione rivelano che la Galgani ha vissuto momenti difficili, scoppiando in lacrime e non sentendosi bene. Ciro Solimeno è uscito dietro le quinte per portarle dell’acqua durante il malessere, mentre Gemma si era momentaneamente allontanata dallo studio.

Tina Cipollari e Sabrina Zago assenti

Nel frattempo, sono emersi ulteriori dettagli sulle prossime puntate in onda su Canale 5.

Nella registrazione del 20 gennaio, infatti, si sono notate importanti assenze. La più rilevante è quella di Tina Cipollari, storica opinionista del dating show di Maria De Filippi. Non è stata chiarita la motivazione, ma potrebbe essere legata ad altri impegni televisivi. Inoltre, nel parterre delle dame mancava Sabrina Zago, mentre tra i cavalieri è saltata all’occhio l’assenza di Federico Mastrostefano. Anche in questi due casi non è emerso se la mancata presenza in studio fosse dovuta a motivi personali, lavorativi o di salute.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Alessio e Gianmaria hanno discusso

Nei precedenti appuntamenti di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, Carlo è arrivato in studio per conoscere Sabrina.

La dama ha accettato di uscire con il signore di Viterbo, suscitando la perplessità di Tina Cipollari. Secondo l’opinionista, infatti, Sabrina non sarebbe realmente interessata a Carlo. Dopo le prime uscite, Tina ha ribadito la sua opinione, mentre Sabrina ha spiegato le sue motivazioni riguardo alla frequentazione con il cavaliere. La protagonista del parterre over ha dichiarato di non sentirsi ancora pronta a lasciarsi andare completamente, a causa delle recenti delusioni sentimentali. Nel frattempo, Gemma Galgani ha continuato a sperare che Mario Lenti cambiasse idea sul suo conto. Tuttavia, il cavaliere pugliese, padre di Claudia, ex dama del programma, ha ribadito più volte di considerare Gemma soltanto un’amica, escludendo la possibilità di un futuro di coppia.

Alessio e Gianmaria, invece, hanno avuto una discussione dopo essere usciti entrambi con Maria. Quest’ultima, dal canto suo, ha preferito concentrarsi su un nuovo cavaliere del parterre. Per Flavio Ubirti è arrivato il momento della scelta: ha chiamato per prima Martina, confessandole di aver pensato fino a pochi giorni prima che potesse essere lei la sua scelta. Tuttavia, ha rivelato di aver cambiato idea, decidendo di lasciare la trasmissione insieme a Nicole.