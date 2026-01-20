Si è conclusa poco fa una nuova registrazione di Uomini e donne, e Lorenzo Pugnaloni ha svelato cos'è accaduto in studio tra i personaggi più discussi del parterre Over. Alle riprese del 20 gennaio, dunque, non hanno partecipato diversi protagonisti del cast di quest'edizione: l'opinionista Tina Cipollari, la dama Sabrina Zago e il cavaliere Federico Mastrostefano. Gemma Galgani, invece, ha avuto un malore dopo aver litigato con diverse persone.

Caos in studio e Gemma non si sente bene

Gemma è stata la protagonista indiscussa della registrazione di U&D del 20 gennaio: le anticipazioni del web, infatti, svelano che la dama ha rubato la scena a tutti mettendo su una vera e propria scenata.

Contrariata dalle critiche che le hanno rivolto Tinì e altre signore del parterre, Galgani ha cominciato a litigare e poi è scoppiata piangere.

Mentre minacciava di abbandonare il programma per sempre, inoltre, la dama si è sentita male e le è stato consigliato di andare dietro le quinte per provare a calmarsi.

Alla sfuriata di Gemma non ha preso parte Tina, che oggi era assente perché pare fosse impegnata con le riprese della nuova edizione di Striscia la notizia.

Le novità sui senior di U&D

Le riprese di U&D del 20 gennaio sono durate diverse ore, ma sono cominciate con Mario al centro dello studio.

Il cavaliere si è scontrato con Gemma (lei si è lamentata perché lui non le ha fatto gli auguri di compleanno) e poi con Isabella, che ha interrotto la conoscenza in modo abbastanza brusco.

Alessio sta frequentando Deborah, ma Rosanna si è intromessa per mettere in dubbio il reale interesse di lui nei confronti della "collega".

Alla registrazione odierna non hanno partecipato né Sabrina né Federico, assenti per ragioni ancora ignote.

Sara rimane con un solo corteggiatore

Per quanto riguarda il trono Classico, il 20 gennaio non sono stati presentati nuovi tronisti.

Le anticipazioni del web svelano che Ciro ha commentato le esterne che ha fatto con le sue corteggiatrici, invece Sara ha deciso di mandare via Raien perché non si fida di lui.

Al momento, dunque, la ragazza ha un solo spasimante (Simone Bonaccorsi) e se non dovessero arrivare altre persone per lei sarà costretta ad abbandonare il trono.