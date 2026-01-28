Mercoledì 28 gennaio si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito rivelano che Agnese e Roberto sono tornati in studio, dove l’ex cavaliere ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. Intanto, Alessio ha trascorso la notte con Rosanna, ma la dama ha deciso di chiudere la frequentazione con lui.

Roberto ha chiesto ad Agnese di sposarlo

Nella registrazione di Uomini e Donne del 28 gennaio c’è stato il gradito ritorno in studio di una delle ultime coppie uscite dal programma: Agnese e Roberto.

La coppia ha emozionato tutti, e l’ex cavaliere ha sorpreso la fidanzata, e l’intero studio, con una proposta di matrimonio proprio nel luogo in cui è nato il loro amore. I due ex protagonisti del parterre over, quindi, convoleranno presto a nozze. Nel frattempo, c’è stato un lieto fine anche per un’altra coppia: Mauro e Tiziana, che hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

Rosanna ha chiuso con Alessio

Nel frattempo, c’è stato un brusco arresto per una delle coppie che sembrava aver trovato un’intesa perfetta. Alessio e Rosanna avevano trascorso la notte insieme, ma la dama siciliana ha fatto una brutta scoperta in studio: ha infatti saputo che il cavaliere torinese, la sera prima di stare con lei, aveva avuto un avvicinamento intimo anche con Debora.

Questa situazione ha spinto Rosanna a chiudere la frequentazione, profondamente delusa da quanto accaduto. Per quanto riguarda il trono classico, Sara si è ritrovata senza corteggiatori, poiché anche Simone ha deciso di lasciare la trasmissione. Tuttavia, per la tronista è arrivato un nuovo ragazzo intenzionato a conquistarla, e le indiscrezioni rivelano che si tratta di un amico di Ciro Solimeno.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Alessio e Rosanna si sono baciati

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Alessio e Rosanna sono usciti a cena insieme in un ristorante di Ponte Milvio, prenotato dalla dama. Il cavaliere torinese è rimasto sorpreso dal gesto della single siciliana e tra i due ci sono stati alcuni baci.

Alessio, però, ha avuto qualche remora a scambiarsi il numero di telefono con Rosanna, per rispetto di Giuseppe, ex fidanzato di lei. Nonostante ciò, la coppia ha deciso di proseguire la frequentazione. Intanto, Elisabetta ha trascorso dieci giorni con Sebastiano, che è partito dalla Sicilia per raggiungerla all’Isola d’Elba. Tuttavia, l’arrivo di una nuova dama ha creato grande trambusto, poiché Sebastiano ha deciso di uscire anche con lei, lasciando Elisabetta delusa. Infine, ci sono state novità anche per Edoardo, che aveva iniziato una conoscenza con Paola, sembrata inizialmente promettente. Anche in questo caso, però, è arrivata in studio Sabrina per conoscere il cavaliere, che ha accettato di uscire con lei. Paola, venendo inoltre a sapere che Edoardo ha lasciato il numero anche a Lucia, ha preferito prendersi una pausa di riflessione per capire il da farsi.