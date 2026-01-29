Nella giornata di mercoledì 28 gennaio 2026 sono state registrate le nuove puntate di UeD, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, affiancata come sempre dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Le anticipazioni, diffuse da Lorenzo Pugnaloni, raccontano una registrazione breve ma ricchissima di colpi di scena, soprattutto nel trono over, tra delusioni sentimentali, scelte improvvise e un momento di forte emozione che ha coinvolto tutto lo studio.

Caos nel trono over a UeD

Al centro studio tornano Alessio Pili Stella e Rosanna Siino, dopo aver deciso di darsi una nuova possibilità nella scorsa registrazione.

I due raccontano di essere usciti insieme, di aver trascorso la notte insieme e di aver vissuto momenti molto intensi, lasciando intendere un riavvicinamento importante.

L’atmosfera cambia però drasticamente quando emerge un dettaglio inaspettato: la sera precedente Alessio sarebbe uscito anche con Debora e, secondo quanto raccontato, ci sarebbero stati momenti intimi anche con lei. La rivelazione lascia Rosanna profondamente scossa, tanto da spingerla a chiudere definitivamente la conoscenza con Alessio.

Debora, invece, decide di continuare la frequentazione, pur ammettendo di non riuscire più a fidarsi completamente e di voler procedere con molta più cautela.

Mauro e Tiziana lasciano il programma insieme

Momento decisamente più positivo per Mauro e Tiziana, che dopo un percorso di conoscenza tranquillo e costante scelgono di uscire insieme da UeD, salutando il pubblico e lo studio tra gli applausi.

Proposta di matrimonio in studio: lacrime ed emozione

A rendere la registrazione ancora più speciale è stato l’ingresso in studio di Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, ex protagonisti del trono over. Proprio Roberto ha sorpreso tutti chiedendo ad Agnese di sposarlo davanti a Maria De Filippi.

Un momento carico di emozione che ha commosso il pubblico, gli opinionisti e la stessa conduttrice, trasformando lo studio in un’esplosione di applausi e congratulazioni.

Trono classico: Sara resta, ma Simone lascia

Passando al trono classico, la registrazione si apre con Sara Gaudenzi, che nonostante le difficoltà emerse nelle scorse puntate decide di non abbandonare il trono, confermando così le anticipazioni circolate nei giorni precedenti.

La situazione si complica però quando Simone Bonaccorsi, rimasto l’unico corteggiatore, sceglie di lasciare lo studio. Inaspettatamente interviene Ciro Solimeno, poiché il nuovo ragazzo che Sara sta frequentando è un suo amico e collega di lavoro. In studio era presente anche un altro corteggiatore, probabilmente nuovo.

Protagonista anche lo stesso Ciro che, durante un’esterna, bacia Elisa: il gesto provoca una reazione immediata delle altre corteggiatrici, che decidono di abbandonare lo studio visibilmente contrariate.