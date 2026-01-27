In questi giorni sul web si è parlato molto di un'indiscrezione che è stata diffusa da Gabriele Parpiglia: Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sarebbero in crisi perché lui avrebbe scoperto un tradimento con l'attore Matteo Paolillo. Se il cantante non ha commentato in nessun modo questo rumor, la compagna lo ha fatto indirettamente nel post con il quale gli ha fatto gli auguri di compleanno.

La mossa social che rassicura i fan della coppia

I fan di Ultimo non hanno mai creduto alle voci secondo le quali sarebbe stato tradito dalla compagna, e in queste ore è stata la stessa Jacqueline a fare chiarezza sulla vicenda con un post su Instagram.

Nel giorno del 30° compleanno del cantante, infatti, la ragazza ha pubblicato una foto che risale al periodo in cui era in attesa di Enea e ha scritto: "Lontano dai rumori e vicino alla risate. Happy 30 daddy".

La dedica della figlia di Heather Parisi ha smentito indirettamente tutte le chiacchiere che circolavano su un suo presunto tradimento con l'attore Matteo Paolillo, con il quale ha condiviso il set di un film più di un anno fa.

Jacqueline ha scelto la frase di una canzone di Ultimo, per la precisione Occhi ludici, per fargli gli auguri e per rassicurare i tantissimi sostenitori del loro amore.

La favola d'amore raccontata in una canzone

Ultimo e Jacqueline si sono conosciuti nel 2020 e, come hanno raccontato entrambi nel documentario sulla vita del cantante, tra loro è stato amore a prima vista.

Dopo aver trascorso poche ore in compagnia della ragazza, infatti, l'artista che ha trionfato a Sanremo giovani nel 2018 ha scritto Quel filo che ci unisce, un brano che tutti i fan considerano un vero e proprio manifesto dell'amore puro e incondizionato che li lega dal primo sguardo.

A novembre 2024 i due sono diventati genitori del piccolo Enea, che fino ad ora è stato mostrato solo di spalle nei contenuti di famiglia che hanno postato sui social.

Festa privata per Ultimo

Come ha raccontato lo stesso Ultimo nel post che ha pubblicato su Instagram allo scoccare della mezzanotte, ha scelto di festeggiare i suoi 30 anni con la famiglia e gli amici.

Della festa che si dovrebbe essere svolta a Roma, però, non ci sono né video né foto sui social: il cantante, da sempre molto riservato, ha preferito brindare con i suoi cari lontano da occhi indiscreti.