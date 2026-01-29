Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 9 al 13 febbraio, confermano che non si parlerà solo del segreto di Eleanor Price. Nei nuovi episodi verrà dato, infatti, ampio spazio alle vicende di Eduardo e Clara.

A quanto pare Stella, dopo il colpo, metterà in chiaro di non voler rinunciare a Sabbiese e arriverà a contattare sua moglie.

Il colpo alla villetta si farà

Non è ancora chiaro quanto Eduardo sarà coinvolto, ma le anticipazioni confermano che il colpo alla villetta, pianificato da Sabbiese e la sua banda, andrà a segno, portando anche un bottino niente male.

Spinto dall'entusiasmo del successo, Eduardo tenterà un riavvicinamento con Stella, ma sarà solo una parentesi. Alla fine, Sabbiese deciderà di concentrarsi sul suo matrimonio con Clara.

Stella non rinuncia a Eduardo

Dopo il colpo Eduardo deciderà di continuare la sua recita con Clara, ma non ha fatto i conti con Stella. La donna non sarà intenzionata a perdere l'uomo e inizierà a intromettersi pericolosamente nella sua vita matrimoniale, arrivando perfino a contattare Clara. Tutto questo mentre Damiano inizierà a sospettare qualcosa.

Probabile che Stella, almeno inizialmente, non si paleserà a Clara come amante di suo marito. Il castello di bugie dell'uomo però potrebbe essere destinato a crollare e, considerate le indagini in corso, questa non sarà nemmeno la sua più grande preoccupazione.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 2 al 6 gennaio: Damiano mente a Rosa, Eleanor rivela il suo segreto

Damiano rivelerà a Rosa di essere pronto a trasferirsi da lei e i due daranno la bella notizia anche al piccolo Manuel. Madre e figlio saranno al settimo cielo. Quello che non sanno è che, in realtà, Renda non è affatto convinto di questa scelta.

Durante una visita tra i vicoli di Napoli, Eleanor capirà di potersi fidare di Raffaele e gli confiderà il vero motivo per cui è arrivata a Napoli. La ricca imprenditrice americana rivelerà al portiere di Palazzo Palladini di aver scoperto di avere un fratello nato durante la Seconda Guerra Mondiale, di cui si sono perse le tracce.

Michele deciderà di affrontare Roberto Ferri per chiedergli chiarimenti in merito al suo ruolo a Radio Golfo 99.

Il Vulcano assumerà Lorenza come nuova cameriera. L'arrivo di un nuovo membro nello staff manderà in frantumi le speranze di Gianluca e indispettirà Alberto. L'avvocato, all'insaputa di suo figlio, metterà in difficoltà la ragazza comportandosi da cliente molto esigente.

Mariella si renderà conto che Bice, dietro il carattere brioso e il desiderio di fare shopping, nasconde un forte disagio interiore.