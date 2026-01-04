Le anticipazioni di Un posto al sole dal 12 al 16 gennaio 2026 rivelano che per Gennaro Gagliotti arriverà il momento della resa dei conti finale dopo le sue cattive azioni, complice la scelta della moglie Antonietta di denunciare al programma di Michele tutte le malefatte dell'uomo.

Intanto Rosa, dopo la decisione di Raffaele di non rinunciare più al suo incarico professionale come portiere del palazzo, si ritroverà senza lavoro e non la prenderà affatto bene, mostrandosi amareggiata e delusa dalla scelta finale dell'uomo.

Gennaro in manette: anticipazioni Un posto al sole 12-16 gennaio

La situazione di Gennaro Gagliotti andrà incontro a un netto peggioramento nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole in programma fino al 16 gennaio su Rai 3.

L'uomo, infatti, si ritroverà a dover fare i conti con le denunce inaspettate da parte di sua moglie Antonietta, la quale deciderà di tornare alla ribalta dopo un lungo periodo di silenzio e lo farà rilasciando una lunga e inaspettata intervista al programma radiofonico di Michele.

La donna deciderà di far uscire allo scoperto tutte le malefatte del marito, denunciandolo così per i suoi reati e costringendolo a prendersi le sue responsabilità.

Gennaro sarà costretto alla resa dei conti finale e finirà in manette proprio dopo la denuncia inaspettata di sua moglie.

Rosa resta senza lavoro

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 12 al 16 gennaio, inoltre, rivelano che si parlerà anche della scelta di Raffaele di non rinunciare più al suo incarico professionale come portiere di Palazzo Palladini.

L'uomo tornerà così sui suoi passi e sarà pronto a proseguire il suo incarico professionale, lasciando tutti senza parole, in primis sua moglie Ornella che non la prenderà per niente bene.

Grande amarezza anche per Rosa che, in precedenza, aveva sperato di poter prendere il posto di Raffaele alla guida del palazzo, ma sarà costretta a fare un passo indietro e si ritroverà di punto in bianco senza lavoro. Una grande delusione per la donna e anche per suo figlio, che si mostrerà amareggiato.

Intanto Rossella non riuscirà a nascondere la sua gelosia per la svolta a luci rosse di Nunzio nelle vesti di cuoco bollente del Vulcano.

La svolta piccante di Nunzio a Upas

Negli episodi precedenti di Upas, Nunzio aveva accettato di mettersi in gioco sui profili social del Vulcano per cercare di attirare un maggior numero di clienti.

Da qui la sua decisione anche di iniziare a fare dei filmati particolarmente bollenti che, nel giro di pochi giorni, lo avevano reso una vera e propria attrazione per la clientela femminile del locale, accorsa in massa per farsi cucinare quei patti dal giovane e aitante chef napoletano.