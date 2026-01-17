Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un secondo incontro tra due protagonisti destinato a creare scalpore. Nell’episodio che andrà in onda lunedì 19 gennaio alle 20:50 su Rai 3, Alberto Palladini rivedrà Anna Toscano, avvicinandosi a lei. Intanto, Gianluca scoprirà che Alberto si è recato al centro di disintossicazione che lui frequenta e si infurierà con lui. Spazio anche a Raffaele, che dovrà fare i conti con la sofferenza causata dalla partenza improvvisa di Ornella, partita per una vacanza senza di lui. Infine, per i coniugi Ferri, Marina e Roberto, arriverà il momento di decidere come muoversi dopo che Gennaro ha accoltellato Antonietta, aggravando ulteriormente la posizione del loro socio di fronte alla legge.

Alberto e Anna si incontrano in un giorno di pioggia, Gianluca si infuria

Alberto ha avuto un diverbio al centro di disintossicazione frequentato da Gianluca con una misteriosa ragazza. La giovane, Anna Toscano, si è infuriata con l’avvocato Palladini, che in quel momento stava parlando con il tutor di suo figlio, mentre lei aveva urgenza di confrontarsi con il responsabile riguardo a un problema personale legato alla sua dipendenza dall’alcol. Alberto, in quell’occasione, è rimasto scosso nel vedere una ragazza così giovane alle prese con la stessa difficoltà di Gianluca. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che questo non sarà un incontro isolato: Alberto e Anna si rivedranno nell’episodio in onda il 19 gennaio e, questa volta, l’incontro avverrà in una giornata di pioggia.

Non è ancora chiaro cosa accadrà tra i due protagonisti della soap partenopea né quali parole si scambieranno. È invece emersa la reazione di Gianluca quando scoprirà che suo padre si è recato al centro senza il suo consenso per parlare con il tutor: un gesto che vivrà come un’invasione della sua privacy e che scatenerà la sua dura rabbia nei confronti di Alberto.

Raffaele crede che il matrimonio con Ornella sia finito

Nel frattempo, Raffaele rimarrà a Napoli da solo, dopo che Ornella ha deciso di partire senza di lui. La dottoressa Bruni, infatti, è rimasta molto delusa quando ha scoperto che suo marito ha rinunciato ad andare in pensione per continuare a fare il portiere a Palazzo Palladini.

Mentre Ornella sarà all’estero, Raffaele temerà che il suo matrimonio sia ormai arrivato al capolinea. Intanto, ai Cantieri Flegrei Palladini regnerà grande agitazione dopo la notizia dell’accoltellamento di Antonietta Porzio, moglie di Gennaro Gagliotti, amministratore delegato dell’azienda navale. La situazione sarà particolarmente complessa, poiché l’autore del tentato omicidio è proprio Gennaro. Con la posizione dell’uomo ormai gravemente compromessa di fronte agli inquirenti, Marina e Roberto dovranno decidere quali mosse compiere per salvaguardare il futuro dei cantieri. Vinicio, intanto, sarà costretto a tornare a Napoli a causa della delicatezza degli eventi, mentre Elena prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Alberto ha parlato con il tutor di Gianluca

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole trasmesse su Rai 3, Alberto si è recato nel centro dove Gianluca sta affrontando il percorso di disintossicazione dall’alcol. L’avvocato Palladini, preoccupato per suo figlio, ha chiesto direttamente al tutor informazioni sui progressi del ragazzo. Intanto, Ornella è partita senza Raffaele, mentre Gennaro si è presentato da Antonietta con una scusa, pregandola di ritirare le accuse che aveva mosso contro di lui a Radio Golfo 99. La donna, però, si è rifiutata di concedergli una seconda possibilità ed è stata accoltellata dal marito, finendo ricoverata in gravi condizioni in ospedale.