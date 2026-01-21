Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 2 al 6 febbraio nella fascia serale di Rai 3 rivelano che Eduardo continuerà a ingannare Clara, facendole credere che per loro sia possibile una nuova vita insieme, tranquilla e serena.
Intanto Eleanor dopo il suo arrivo a Napoli confesserà di avere un serio problema a Raffaele e chiederà aiuto affinché possa risolverlo al più presto.
Eduardo inganna Clara: anticipazioni Un posto al sole 2-6 febbraio
Il rapporto tra Eduardo e Clara diventerà sempre più difficile da gestire anche se, con i suoi modi di fare, l'uomo le lascerà credere di essere cambiato e di essere ormai pronto a una nuova vita.
In questo modo Clara si illuderà di poter dare una svolta importante alla sua vita e lasciarsi alle spalle il passato, anche se non sarà proprio così.
Eduardo, infatti, finirà per ingannarla dato che nel frattempo proverà a mettere a segno l'ennesimo colpo per cercare di fare soldi facili grazie alla banda di Stella.
Mariella e Guido, invece, si ritroveranno a dover fare i conti con le manie compulsive di Bice, la quale sarà alle prese con delle sedute di shopping compulsivo.
Eleanor chiede aiuto a Raffaele nei prossimi episodi di Un posto al sole
Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole dal 2 al 6 febbraio 2025, inoltre, rivelano che Eleanor chiederà aiuto a Raffaele svelandogli il suo segreto che l'ha spinta anche ad arrivare a Napoli.
Una confessione del tutto inaspettata e spiazzante per il portiere di Palazzo Palladini, il quale deciderà di intervenire subito per cercare di dare una mano e provare così a risolvere il problema della ricca cliente americana, che sembra averlo conquistato.
Raffaele si ritroverà così a svolgere l'incarico che le è stato chiesto da Eleanor finendo per ritrovarsi a vivere una situazione abbastanza complicata, che rischierà di metterlo in difficoltà.
Il successo di Upas su Rai 3
In attesa di questi episodi, prosegue il successo di Un posto al sole che anche in questa stagione autunnale che si è appena conclusa, riesce a ottenere ottimi ascolti in access prime time.
La media Auditel si aggira su 1,5 milioni di fedelissimi a serata, pari a uno share che oscilla tra il 7 e il 9%, con punte del 10% durante la messa in onda.