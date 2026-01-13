Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano l’ennesima delusione per una delle protagoniste della soap partenopea. Nell’episodio che verrà trasmesso giovedì 22 gennaio alle 20:50 su Rai 3, Rosa si renderà conto che Damiano finge di non capire quale sia la soluzione al problema di Clara ed Eduardo, restando dispiaciuta per la mancanza di un passo avanti nella sua relazione con il padre di suo figlio. Intanto, Roberto e Marina si preparano ad accogliere una facoltosa cliente americana.

Damiano delude Rosa

Clara ed Eduardo saranno alla ricerca di una sistemazione che permetta loro un po’ di privacy.

Da qualche settimana, infatti, i coniugi Sabbiese si sono stabiliti a casa di Rosa e Manuel, ma essendo in quattro, loro due e i piccoli Federico e Nunzia, la situazione risulterà insostenibile a lungo. Rosa vorrà quindi aiutare la sua amica, nonché cognata, a trovare una soluzione al problema, ma rimarrà delusa quando si renderà conto che il modo più semplice per risolvere la questione potrebbe dipendere proprio da Damiano. Quest’ultimo, infatti, potrebbe semplicemente mettere a disposizione il suo appartamento per Clara ed Eduardo, tornando così a vivere con Rosa e Manuel. Tuttavia, Renda non prenderà minimamente in considerazione questa possibilità; anzi, Rosa sarà ormai convinta che lui la ignori deliberatamente fingendo di non capire cosa fare, restando quindi delusa dal suo comportamento.

Eduardo ha bisogno di soldi

Nel frattempo, Eduardo cercherà di dare una svolta alla sua vita, ma ricorrendo a metodi tutt’altro che legali. Sabbiese avrà infatti bisogno di denaro, e anche in tempi brevi, e la sua vicinanza a Stella non farà che aumentare il rischio di vederlo nuovamente nei guai. Ai Cantieri Flegrei Palladini, invece, regnerà grande fermento per alcune importanti novità. Innanzitutto, i soci dell’azienda navale riusciranno finalmente a trovare un accordo sulla nomina del nuovo amministratore delegato. Inoltre, Roberto e Marina si prepareranno ad accogliere una facoltosa cliente americana, incuriositi dall’arrivo della donna che potrebbe rivelarsi decisiva per aiutare i cantieri a uscire dalla crisi.

Guido, dal canto suo, noterà che il collega e amico Cotugno è rimasto profondamente scosso dall’atteggiamento di Bice, che si è avvicinata a lui soltanto per sottrargli del denaro con l’inganno. Del Bue, resosi conto della mossa spregevole della sorella di Sasà, inviterà quindi sua moglie Mariella ad aprire gli occhi sul vero comportamento della sua amica.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Eduardo è entrato nella banda di Stella

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, trasmesse su Rai 3, Eduardo ha iniziato una relazione extraconiugale con Stella, scoprendo solo in un secondo momento che la donna fa parte della banda di ladri responsabile dei furti nelle gioiellerie di Napoli. Sabbiese, ormai senza lavoro e privo di reali prospettive per il futuro, ha così proposto a Stella di entrare nella banda insieme a lei, lasciandosi tentare dall’idea di tornare a delinquere pur di ottenere denaro.