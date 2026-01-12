Le anticipazioni della soap opera Un posto al sole riservano nuove sorprese per i fan. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 12 al 16 gennaio su Rai 3, Antonietta (Rita Rusciano) scatenerà reazioni forti denunciando in diretta radio le malefatte del marito Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo). Quest’ultimo festeggerà la caduta delle accuse a suo carico, ma rischierà comunque di trovarsi in pericolo. Roberto e Marina, invece, si prepareranno a vivere la loro attesa rivincita. In seguito, Rosa affronterà delusioni professionali, Samuel faticherà ad accettare il successo social di Nunzio e Alberto si troverà coinvolto in un incontro sorprendente.

Gennaro festeggia, ma il pericolo è dietro l’angolo

Roberto e Marina si prepareranno a vivere il momento della rivincita contro Gennaro Gagliotti, che sembrerà ormai vicino a pagare per le sue azioni. Tuttavia, con un ultimo e subdolo colpo di scena, l'uomo potrebbe riuscire ancora una volta a sfuggire alla giustizia.

La situazione di Okoro, intanto, si rivelerà molto grave e Gennaro festeggerà la caduta di ogni accusa a suo carico, ignaro del fatto che potrebbe esserci qualcuno pronto a farlo crollare. Nel frattempo, l’intervento di Antonietta a Radio Golfo 99 accenderà speranze, rabbia e timori. Rosa, invece, dovrà affrontare la delusione per il lavoro sfumato in cui aveva riposto grande fiducia e si renderà conto che gli uomini della sua vita reagiranno in modi molto diversi.

Pace tra Rossella e Nunzio

Rossella e Nunzio riusciranno a ritrovare la serenità facendo pace, mentre la coraggiosa decisione di Antonietta di denunciare in diretta radiofonica le malefatte del marito, scatenerà la dura reazione di Gennaro. Frattanto Alberto si mostrerà ansioso di sostenere il figlio nel percorso di terapia, ma faticherà a instaurare con lui un rapporto davvero sereno.

Samuel non reagirà affatto bene al successo social di Nunzio, mentre Raffaele soffrirà sempre di più per la distanza che si è creata con Ornella. Ferri e Marina, intanto, si diranno soddisfatti, convinti che per Gennaro Gagliotti sia finalmente arrivato il momento della resa dei conti.

Alberto si imbatte in un incontro sorprendente

Alberto sarà determinato a capire meglio il percorso terapeutico seguito dal figlio e finirà per imbattersi in un personaggio tanto intrigante quanto enigmatico.

Rita Rusciano è Antonietta: dalla carriera teatrale ai riflettori di Un posto al sole

Rita Rusciano, nata a Napoli il 27 febbraio 1986, interpreta Antonietta in Un posto al sole. Attrice e sceneggiatrice, ha iniziato a studiare recitazione a 16 anni, perfezionandosi poi a Milano con corsi di teatro, doppiaggio, canto e danza. Ha lavorato in cortometraggi, web fiction e spot pubblicitari, vincendo premi come miglior attrice protagonista al Rome Web Awards. Tra i suoi lavori più noti figurano Space Jockey, Ballad in Blood e ruoli in fiction di successo come Che Dio ci aiuti 4 e Un Passo dal Cielo 4.