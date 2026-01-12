Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 19 al 23 gennaio, rivelano che una misteriosa donna entrerà nella vita di Alberto Palladini.

Nel frattempo, ai Cantieri cambierà tutto con la nomina di un nuovo AD e l'arrivo di una facoltosa cliente americana. Brutte notizie per Raffaele, che si ritroverà sempre più solo, mentre Eduardo deciderà di mettere a segno un nuovo colpo per assicurare una vita dignitosa alla sua famiglia.

Un incontro inaspettato

Un temporale improvviso cambierà la giornata di Alberto Palladini. Durante un passaggio sotto la pioggia, l'uomo entrerà in contatto con Anna, una giovane donna dal fascino misterioso che frequenta il centro dove Gianluca sta affrontando il suo percorso di recupero.

Proprio il figlio, intanto, non la prenderà affatto bene quando scoprirà che il padre si è rivolto al suo tutor per avere notizie su di lui, un gesto che interpreterà come l'ennesima intromissione nella sua vita.

Alberto pronto a voltare pagina

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la presenza di Anna potrebbe rappresentare una novità significativa per Alberto, rimasto solo ormai da diverso tempo. L'avvocato infatti dopo la storia con Clara e la breve parentesi con Diana non ha mai avuto altre relazioni.

Va detto però che non è ancora chiaro quale direzione prenderà il rapporto tra i due. La giovane donna potrebbe risvegliare in lui un semplice istinto protettivo, quasi paterno, oppure far nascere qualcosa di più profondo sul piano sentimentale.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 19 al 23 gennaio: Ornella si allontana da Raffaele, arriva Eleanor

Il legame tra Raffaele e Ornella apparirà sempre più fragile. La partenza di Giulia e Luca verso la Sicilia accentuerà nel portiere di Palazzo Palladini un profondo senso di solitudine. Non si tratterà soltanto della distanza fisica dalla donna che ama, ma di un vuoto emotivo che sembrerà ormai difficile da colmare.

Il ritorno di Vinicio a Napoli insieme a Elena segnerà un momento di svolta per i Cantieri, mentre Chiara ribadirà la sua volontà di non collaborare con Roberto e Marina, rendendo ancora più incerto il futuro dell’azienda. A sorpresa, però, la nomina del nuovo amministratore delegato cambierà gli equilibri.

Raggiunta l’intesa sul nuovo vertice aziendale, Roberto e Marina si ritroveranno ad accogliere Eleanor Price, una facoltosa e carismatica cliente proveniente dagli Stati Uniti.

La crescente popolarità di Nunzio sui social inizierà a creare disagio in Rossella, sempre più in difficoltà di fronte all’esposizione mediatica del fidanzato. Samuel, dal canto suo, tenterà con insistenza di riconquistare spazio al Vulcano e di attirare l’attenzione di Micaela, dando vita a siparietti goffi ma carichi di determinazione.

La situazione in casa di Rosa diventerà insostenibile. Per Clara e la sua famiglia arriverà il momento di prendere una decisione importante. Rosa, nel tentativo di aiutare l’amica a trovare una soluzione abitativa, comincerà a sospettare che Damiano stia evitando volutamente la risposta più evidente.

Eduardo non avrà alcuna intenzione di perdere tempo. Spinto dal bisogno di denaro, farà pressione su Stella per coinvolgerla in un’azione rischiosa. Lo zio Rino, però, non condividerà questa scelta e gli imporrà prudenza e rispetto delle gerarchie.

Guido coglierà segnali preoccupanti in Cotugno, riconoscendo in lui i segni di un trauma non ancora superato. Deciderà così di spingere Mariella a riconsiderare il suo rapporto con Bice. La questione economica rimasta irrisolta tra Bice e Cotugno continuerà a coinvolgere, loro malgrado, anche Guido e Mariella.