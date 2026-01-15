Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 19 al 23 gennaio sembrano confermare che l'idillio tra Rosa e Damiano potrebbe già essere vicino alla fine.

Nei prossimi episodi, Clara farà il possibile per trovare un nuovo appartamento e togliere il disturbo alla sua amica. Rosa, dal canto suo, le offrirà tutto il supporto necessario. Damiano invece, che avrebbe la soluzione a portata di mano, si disinteresserà totalmente alla questione deludendo profondamente Picariello.

Clara vuole lasciare l'appartamento di Rosa

Rosa ha già notato la differenza di maturità con cui Pino e Renda hanno affrontato la questione della perdita del lavoro di portiera.

Giorno dopo giorno, Picariello si renderà conto che Damiano non offre né un supporto emotivo né pratico e sembra disinteressarsi totalmente di tutte le questioni familiari. La prova del nove arriverà a breve quando Clara deciderà che è giunto il momento di lasciare il loro appartamento.

La convivenza nell'appartamento di Rosa si farà sempre più complicata. Gli spazi ridotti e le esigenze di una famiglia numerosa metteranno a dura prova la quotidianità di Clara, Eduardo e i bambini. La donna deciderà così di trovare una nuova sistemazione.

Damiano finge di non capire

Rosa farà il possibile per aiutare l’amica a trovare una sistemazione adeguata, ma inizierà a nutrire un sospetto su Damiano. La soluzione più logica sembra essere sotto gli occhi di tutti, eppure lui pare ignorarla.

Le anticipazioni non svelano i dettagli, ma è facile intuire cosa potrebbe passare per la testa di Picariello.

Se Rosa andasse a vivere con Renda, il suo appartamento resterebbe libero per Clara, Eduardo e i bambini. Oppure, Damiano potrebbe offrire direttamente casa sua alla famiglia Curcio-Sabbiese. Ipotesi plausibili, eppure il poliziotto non sembrerà prenderle nemmeno in considerazione.

Il fatto che Damiano non voglia rinunciare ai suoi spazi e che non sia presente nella vita familiare accenderà più di un dubbio in Rosa

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 19 al 23 gennaio: Raffaele disperato, Alberto incontra Anna

Dopo la partenza di Ornella, a cui seguirà anche quella di Giulia e Luca, Raffaele si sentirà sempre più solo e verrà sopraffatto da un senso di vuoto difficile da gestire.

Dopo la disfatta di Gennaro, i Cantieri avranno bisogno di un nuovo amministratore delegato. Chiara si mostrerà contraria all’ipotesi di affidare l’incarico a Roberto o Marina, mentre resteranno sul tavolo le opzioni Filippo e, a sorpresa, Vinicio. Nel frattempo a Napoli arriverà una facoltosa cliente americana che potrebbe risollevare il destino dei Cantieri.

Elena comunicherà a sua madre e a Ferri la decisione di tornare a Londra e di rassegnare le dimissioni da Radio Golfo 99, lasciando così vacante il ruolo di direttore.

Un incontro fortuito sotto un acquazzone porterà Alberto a conoscere Anna, una giovane dal passato oscuro legata al centro frequentato da Gianluca. Quest'ultimo, intanto, non prenderà affatto bene la scoperta che suo padre si sia informato sul suo conto parlando direttamente con il tutor.

La popolarità di Nunzio sui social continuerà a crescere e questo metterà Rossella sempre più in difficoltà. Al Caffè Vulcano, Samuel farà di tutto per riprendersi la scena e conquistare l'attenzione di Micaela, lanciandosi in tentativi maldestri pur di oscurare il collega.

La fretta di mettere insieme dei soldi spingerà Eduardo a insistere con Stella per fare un nuovo colpo. Lo zio Rino, però, non sarà disposto ad affrettare i tempi

Lo stato d'animo di Cotugno non passerà inosservato a Guido, che riconoscerà i segnali di un trauma profondo e chiederà a Mariella di valutare con più attenzione il comportamento di Bice. I due finiranno per ritrovarsi invischiati nella spinosa faccenda economica che oppone la Cerruti all'ex vigile.