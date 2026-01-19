Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano una discussione fra due protagonisti della soap partenopea. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio alle 20:50 su Rai 3, Rosa scoprirà un segreto riguardante Damiano e tra i due nascerà un acceso litigio. Intanto, a Palazzo Palladini arriverà Eleonor Price, una facoltosa cliente americana dei Cantieri Flegrei Palladini, che verrà accolta da Raffaele.

Rosa e Damiano litigano

La settimana sarà particolarmente delicata per Rosa, che si troverà ad affrontare una scoperta destinata a incrinare il suo rapporto con Damiano.

Venuta a conoscenza di un segreto che il compagno le aveva taciuto, la donna reagirà con crescente frustrazione, dando origine a un acceso confronto che lascerà emergere tutte le fragilità della coppia. La tensione tra i due continuerà a salire, fino a sfociare in un duro litigio che aprirà una crepa profonda nella loro relazione. Nel frattempo, l’arrivo degli americani a Palazzo Palladini metterà Rosa di fronte a un’altra sfida: rendersi conto di quanto sia importante studiare l’inglese per non sentirsi esclusa e per affrontare con maggiore sicurezza le nuove dinamiche del quartiere.

Eleonor Price arriva a Palazzo Palladini

L’arrivo di Eleonor Price, la ricca cliente americana dei Cantieri Flegrei Palladini, porterà scompiglio a Palazzo Palladini.

Dopo la goffa ma simpatica accoglienza di Raffaele, sarà Ferri insieme a Marina a fare gli onori di casa. La donna rimarrà talmente colpita dal palazzo da rivolgere ai due una richiesta molto particolare, che li lascerà spiazzati. Deciso a soddisfarla a ogni costo, Raffaele si metterà subito in moto per garantirle un alloggio all’interno del palazzo, impegnandosi oltre misura pur di non deludere la prestigiosa ospite. Parallelamente, Gianluca, impegnato nel suo percorso al centro per alcolisti, farà una conoscenza destinata a colpirlo profondamente: incontrerà Anna, una giovane restauratrice che saprà conquistare la sua attenzione e risvegliare in lui un interesse sincero. Alberto, invece, proverà a ricucire il rapporto con suo figlio.

Dopo un periodo di distanza e tensioni, l’uomo tenterà un riavvicinamento, mostrando un lato più fragile e desideroso di recuperare il tempo perduto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Alberto ha incontrato Anna

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole trasmesse su Rai 3, Alberto si è recato al centro frequentato da suo figlio per parlare con il tutor del percorso di Gianluca. Durante l’incontro, l’avvocato Palladini ha incrociato una giovane donna di nome Anna, arrivata per chiedere informazioni e iscriversi a un corso per affrontare la dipendenza dall’alcol. Intanto, Gennaro ha accoltellato sua moglie Antonietta, mentre Raffaele ha deciso di non andare in pensione. Delusa dalla scelta del marito, Ornella ha lasciato Napoli ed è partita per una vacanza.