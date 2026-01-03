Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole in programma dal 12 al 16 gennaio in prima visione assoluta su Rai 3 rivelano che per Gennaro Gagliotti arriverà il momento della resa dei conti finale.

L'imprenditore, che in questi mesi ha dato filo da torcere alla coppia composta da Marina e Roberto, si ritroverà messo con le spalle al muro e costretto a dover prendersi le sue responsabilità.

Questa volta, a incastrarlo per tutte le cattive azioni che ha commesso, ci penserà sua moglie Antonietta, la quale rilascerà delle dichiarazioni scottanti sul conto dell'uomo.

Il ritorno di Antonietta: anticipazioni Un posto al sole 12-16 gennaio 2026

Gennaro Gagliotti continuerà a mostrarsi spietato e crudele nei confronti dei coniugi Ferri nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole in programma su Rai 3.

L'imprenditore cercherà di fare il possibile per rendere la vita infernale a Marina e Roberto anche se, per prima cosa, dovrà fare i conti con i tormenti legati al suo coinvolgimento nel caso della morte di Assane, dopo aver creduto di averla fatta franca.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare negli episodi che andranno in onda dal 12 al 16 gennaio in prima visione assoluta: per Gennaro, infatti, arriverà il momento della resa dei conti finale e a metterlo nei guai ci penserà sua moglie Antonietta.

Gennaro Gagliotti rovinato dalla moglie Antonietta nei prossimi episodi di Un posto al sole

Le anticipazioni della soap opera rivelano che, dopo un lungo periodo di assenza, Antonietta tornerà ad avere un ruolo centrale nelle vicende di Un posto al sole, dato che deciderà di parlare e di rovinare la posizione di suo marito, raccontando nei minimi dettagli tutti i segreti che lo riguardano.

La donna rilascerà una lunga intervista esclusiva nel programma radiofonico condotto da Michele, con l'intento ben preciso di rovinare la carriera di Gennaro e metterlo nei guai per tutte le sue malefatte.

Un durissimo colpo per Gagliotti che, fino a questo momento, aveva completamente ignorato il pericolo Antonietta mentre i coniugi Ferri potranno finalmente festeggiare.

Intanto Raffaele sarà pronto a riprendere in mano le redini di Palazzo Palladini, tornando a svolgere il suo amato incarico come portiere.

Grande attesa per l'arrivo di Whoopi Goldberg nel cast di Upas

In attesa di questi nuovi episodi di gennaio, le anticipazioni di febbraio della soap rivelano che ci sarà spazio per l'atteso arrivo di Whoopi Goldberg.

L'attrice statunitense sarà al centro delle nuove trame di Un posto al sole per circa venti episodi, coinvolta in una story line che farà perdere la testa a uno dei volti storici della soap.