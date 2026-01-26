Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole previsti dal 2 al 6 febbraio in prima visione assoluta su Rai 3 rivelano che Eduardo diventerà pericoloso nel momento in cui deciderà di assumere le redini della banda che fa capo a Stella e Rino, ammettendo di essere pronto a compiere un nuovo importante colpo.

Intanto Eleanor si mostrerà sempre più misteriosa e confesserà a Raffaele il suo segreto, che cela anche il motivo che l'ha spinta a trasferirsi realmente a Napoli per un po' di tempo.

Eduardo sempre più pericoloso: anticipazioni Un posto al sole 2-6 febbraio 2026

Eduardo continuerà a illudere Clara in merito alla possibilità di poter finalmente costruire una nuova vita insieme, serena e tranquilla assieme al loro bambino.

In realtà, però, Eduardo continuerà a tramare alle spalle della sua compagna e diventerà sempre più pericoloso, al punto da voler assumere in mano le redini e il controllo della banda criminale che fa a capo a Stella e Rino.

Eduardo si dirà pronto a compiere un nuovo importante colpo che potrebbe cambiare le sue sorti e far sì che entri in possesso di una cospicua somma di denaro che gli servirebbe per stravolgere la sua vita.

Eleanor misteriosa nei prossimi episodi di Un posto al sole

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole dal 2 al 6 febbraio, inoltre, rivelano che Eleanor continuerà a mostrarsi misteriosa e con un segreto che cela gelosamente, che nasconde i motivi del suo vero arrivo a Napoli.

Grazie alla vicinanza di Raffaele, che la porterà a visitare uno dei luoghi più suggestivi di Napoli, la ricca signora americana deciderà di aprire il suo cuore e confesserà per la prima volta il vero motivo di questa sua trasferta.

Per Rosa e Damiano, invece, arriverà il momento di condividere una bella notizia con il loro bambino: i due hanno scelto di tornare a vivere insieme sotto lo stesso tetto, dopo che il poliziotto ha avanzato tale proposta alla sua compagna.

L'arrivo di Eleanor fa bene agli ascolti di Upas

In attesa di questi episodi, l'arrivo di Woopi Goldberg nel cast della soap Un posto al sole ha subito attirato l'attenzione del pubblico.

La prima puntata ha sfiorato la soglia di 1,6 milioni di spettatori in access prime time, arrivando a toccare l'8% di share in access prime time su Rai 3.