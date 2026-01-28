Nella puntata del 28 gennaio di Un posto al sole è arrivata la conferma che Eleanor stia effettivamente nascondendo qualcosa. Nel finale carico di tensione, la donna ha dato precise istruzioni al suo fidato collaboratore, affidandogli un compito misterioso legato a qualcuno che si trova nel cuore di Napoli. L'obiettivo resta però ancora sconosciuto, così come le vere intenzioni della turista americana.

Dietro i suoi modi gentili e lo sguardo malinconico sembra celarsi un piano ben più complesso di quanto immaginato. Di seguito, un'analisi completa della vicenda.

Eleanor si fida di Raffaele

Eleanor ha conquistato tutti con il suo carisma e il suo carattere solare, tuttavia nella puntata di stasera è emerso chiaramente che la donna nasconde un segreto. Nei prossimi episodi di Un posto al sole il primo a scoprire cosa nasconde Mrs Price sarà Raffaele Giordano.

Il portiere di Palazzo Palladini si offrirà di fare da guida alla ricca imprenditrice per i vicoli di Napoli e, durante una passeggiata, Eleanor capirà di potersi fidare dell'uomo raccontandogli il vero motivo che l'ha portata in città.

I figli della guerra

Eleanor non è a Napoli per caso. Nelle carte del padre defunto ha trovato delle lettere ingiallite risalenti alla Seconda Guerra Mondiale nei quali era celato un segreto.

Suo padre visse un amore fugace con una donna italiana. Da quella relazione sarebbe nato un figlio mai riconosciuto, forse ancora vivo, forse ancora in città. Eleanor è quindi venuta a Napoli per cercarlo.

A guidarla non è solo la curiosità, ma un bisogno profondo di chiudere un cerchio rimasto aperto troppo a lungo. La sua vicenda si intreccia con quella di tanti altri “figli della guerra”, cresciuti senza sapere chi fosse il loro vero padre. Una pagina dolorosa della storia del Sud Italia, che ancora oggi cerca giustizia e memoria.

Alla ricerca del fratello perduto

Toccato dalla storia di Eleanor, Raffaele deciderà di aiutarla in questa ricerca tanto delicata quanto emozionante. Proprio quando tutto sembrerà prendere la giusta direzione, però, un gesto impulsivo di Rosa rischierà di compromettere ogni cosa.

Al momento non viene svelato altro. C'è però un dettaglio interessante emerso da alcune foto promozionali. In questi scatti si vede l'attrice partenopea Nunzia Schiano interagire più volte con Eleanor, anche con fare affettuoso. Potrebbe trattarsi della madre del fratello che la donna americana sta cercando. Le prossime puntate di Un posto al sole sveleranno di più su questo misterioso legame.