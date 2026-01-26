Le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio 2026 di Un Posto al Sole rivelano che arriverà Eleonor Prince, una misteriosa cliente americana che affascinera' Raffaele ne il Palazzo Palladini. Nel frattempo Eduardo sarà contrastato da Rino nel suo intento di fare soldi e farà pressioni su Stella e Angelo per arrivare al suo obiettivo. Poi Rosa inizierà a nutrire forti dubbi sul suo marito Damiano e che a breve una rivelazione inquietante metterà a repentaglio la sua relazione. Infine, Alberto incontrerà suo figlio Gialunca, ma la situazione sembra irrecuperabile, poiché frequenta un centro di recupero per alcolisti, dove rimarrà colpito da Anna, una giovane donna restauratrice.

L’arrivo di Eleanor Price scuote Palazzo Palladini

Marina e Roberto Ferri accolgono ufficialmente Eleanor Price, una ricca cliente americanache resta subito colpita dal fascino di Palazzo Palladini. Nonostante un’accoglienza iniziale un po’ goffa da parte di Raffaele, la donna riesce a conquistare tutti. Tuttavia, una sua richiesta improvvisa e del tutto inattesa finisce per lasciare i padroni di casa spiazzati.

Raffaele affascinato dalla nuova ospite

Eleanor non tarda a fare breccia anche nel cuore di Raffaele, che si impegna con entusiasmo per farla sentire a suo agio. Il suo atteggiamento premuroso non passa inosservato e contribuisce a rendere l’atmosfera a Palazzo Palladini ancora più movimentata.gestire le emergenze senza una guida chiara.

La situazione diventa sempre più critica, rendendo urgente la necessità di trovare un nuovo direttore.

Eduardo intento a fare soldi e farà pressioni su Stella e Angelo

Eduardo, determinato a fare soldi in fretta, spinge la banda a organizzare un nuovo colpo. Tuttavia, trova una forte opposizione in Rino, che non condivide il piano. Nonostante le resistenze, Eduardo continua a fare pressioni su Stella e Angelo per andare avanti, anche alle spalle del loro complice.

Rosa e Damiano ai ferri corti

L’arrivo degli americani a Palazzo Palladini porta Rosa a riflettere sull’importanza di imparare l’inglese, ma i suoi pensieri vengono presto distratti da una scoperta inquietante su Damiano. La rivelazione rischia di incrinare seriamente il loro rapporto, già messo alla prova.

La tensione tra Rosa e Damiano infatti esplode apertamente. I due si trovano su fronti opposti e il loro rapporto sembra attraversare uno dei momenti più difficili, lasciando presagire sviluppi tutt’altro che sereni.

Gianluca incuriosito da Anna, ma restano difficili i rapporti con il padre

Alberto è felice di essere riuscito a riallacciare i rapporti con il figlio, ma per Gianluca le cose restano complicate. Durante un incontro al centro di recupero per alcolisti, il ragazzo rimane colpito da Anna, una giovane restauratrice che frequenta il gruppo, aprendo uno spiraglio emotivo tanto delicato quanto pericoloso.

Ascolti Un Posto al Sole dal 19 al 23 gennaio 2026

La settimana di Un Posto al Sole dal 19 al 23 gennaio 2026 ha registrato una media stabile di spettatori, confermando l’appeal della soap di Rai 3.

Lunedì 19 gennaio la puntata ha intrattenuto 1.520.000 spettatori con uno share del 7,04%, mentre martedì 20 gennaio il pubblico è salito a 1.588.000 spettatori con il 7,09% di share. Mercoledì 21 gennaio la puntata ha totalizzato 1.445.000 spettatori e uno share del 6,83%, seguita giovedì 22 gennaio da 1.532.000 spettatori con il 7,15%. La settimana si è chiusa venerdì 23 gennaio con 1.610.000 spettatori e uno share dell’8%, confermando la capacità della soap di mantenere un seguito fedele anche nei momenti di programmazione più competitivi.