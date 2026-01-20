Nella puntata del 19 gennaio è stato svelato a sorpresa l’ingresso di Samuel nella sigla di Un posto al sole. Come spesso accade, a un nuovo arrivo corrisponde un’uscita, e questa volta a lasciare la sigla è stata Ilenia Lazzarin.

Viola Bruni esce quindi dalla intro di Upas, confermando che il suo arco narrativo può considerarsi, almeno per ora, concluso. Di seguito un’analisi delle novità introdotte nella sigla del 2026.

Viola ha avuto il suo lieto fine

Dopo una lunga costruzione narrativa che aveva portato, in modo sorprendente, Viola a lasciare Eugenio per Damiano, la coppia si è riavvicinata in maniera piuttosto sbrigativa.

Nel giro di poche puntate il magistrato Nicotera ha deciso di perdonare sua moglie e le ha proposto un viaggio a Parigi per dare nuova linfa al loro rapporto, lasciando Damiano definitivamente da parte.

Chi sperava in un maggiore approfondimento della riconciliazione tra Viola ed Eugenio, o in spiegazioni più dettagliate sulla fine della storia con Damiano, resterà probabilmente deluso. La figlia di Ornella è infatti uscita dalla sigla di Un posto al sole per lasciare spazio a Samuel, segnale evidente che il suo arco narrativo può considerarsi concluso.

Le novità della sigla

A sorpresa, nella puntata del 20 gennaio è stata presentata la nuova sigla di Un posto al sole. Le novità non sono molte, ma alcune risultano decisamente significative.

Tra i cambiamenti minori spicca Mariella, che mantiene la divisa ma indossa la nuova versione scura dei vigili. Anche Nunzio sfoggia un nuovo outfit nero, mentre la vera novità è l’ingresso di Samuel nella sigla.

L’aiuto chef è presente nella soap partenopea dal 2018 e, numeri alla mano, è uno dei personaggi con maggiore presenza in scena. Il suo ingresso in sigla appare quindi una promozione meritata. A sorprendere e a far discutere è stata però l’esclusione di Viola dalla sigla.

I grandi delusi

Ilenia Lazzarin, dopo diversi anni di assenza, sembrava ormai tornata a essere una presenza stabile, ma viene invece nuovamente esclusa dal cast fisso di Un posto al sole. Nulla da fare anche per Sasà e Clara, personaggi molto presenti da tempo, che neppure stavolta riescono a entrare in sigla.

Restano fuori anche Luca, tornato al centro delle trame ma con un futuro ancora incerto, ed Eduardo, la cui deriva narrativa rende improbabile una promozione. Se manca Clara, a maggior ragione non c’è spazio per lui.

Niente sigla nemmeno per Riccardo Crovi e Gennaro Gagliotti, protagonisti della scorsa stagione ma ormai di fatto usciti di scena. Menzione a parte per Eugenio, volto storico della soap, il cui destino resta legato a doppio filo a quello di Viola. Con l’uscita di quest’ultima dalla sigla, anche per lui non c’erano possibilità. Infine, anche Elena e Alice sembrano avviate verso un addio.