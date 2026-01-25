Le anticipazioni di Un posto al sole preannunciano l’ennesima crisi per una delle coppie più amate della soap partenopea. Nella puntata in onda lunedì 2 febbraio alle 20:50 su Rai 3, la relazione tra Rosa e Damiano sembrerà ormai arrivata al capolinea. I genitori di Manuel, che di recente avevano ritrovato una certa sintonia e un’unione simile a quella di un tempo, saranno protagonisti di un acceso litigio che rischierà di allontanarli di nuovo, fino a far temere una nuova separazione. Nel frattempo, continueranno a tenere banco le vicende di Eleanor Price, appena arrivata a Napoli e avvolta da un alone di mistero.

L’attrice Whoopi Goldberg darà vita a una storyline destinata a svilupparsi nell’arco di venti puntate.

Damiano e Rosa sul punto di lasciarsi

La tensione tra Damiano e Rosa è tutt’altro che svanita e, nella puntata di Un posto al sole in onda lunedì 2 febbraio, la loro storia sembrerà destinata a spezzarsi ancor prima di decollare. Un epilogo amaro, soprattutto perché appena poche settimane fa i genitori di Manuel si erano concessi una nuova chance: Damiano aveva lasciato Viola per tornare da Rosa, mentre lei aveva rinunciato a Pino pur di dare un’ultima possibilità all’uomo che è il padre di suo figlio. Quell’apparente ritrovata armonia, però, si rivelerà fragile. Un nuovo e acceso scontro farà riaffiorare vecchie incomprensioni, allargando di nuovo la distanza tra i due e lasciando presagire che la loro relazione possa naufragare prima ancora di trasformarsi in un vero amore.

Eleanor resta a Napoli e si avvicina a Raffaele

Eleanor Price ha fatto il suo ingresso a Un posto al sole nel finale della puntata di venerdì 23 gennaio, lasciando subito il segno nonostante una sola, fulminea battuta rivolta a Raffaele. Un’apparizione breve ma sufficiente a far intuire che il suo personaggio non passerà inosservato. Interpretata da Whoopi Goldberg, la misteriosa donna approdata a Napoli porta con sé un’aura intrigante e un passato tutto da decifrare. La sua presenza nella soap partenopea non sarà fugace: resterà per un arco narrativo di ben venti puntate, durante le quali il suo ruolo si farà sempre più centrale, promettendo colpi di scena, segreti svelati e dinamiche in grado di sconvolgere gli equilibri di Palazzo Palladini.

Anche nell'episodio quindi di lunedì 2 febbraio è probabile che le vicende di Eleanor si intreccino ancora con quelle di Raffaele, Renato e dei coniugi Ferri.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Raffaele ha conosciuto Eleanor

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, trasmesse su Rai 3, Eleanor è arrivata a Napoli e ha incontrato Raffaele e Renato, ai quali è caduta una cassetta di limoni proprio davanti a lei. La facoltosa donna d’affari, che ha stretto un accordo con i coniugi Ferri, è rimasta piacevolmente colpita dall’accoglienza a Palazzo Palladini e si è lasciata andare a una battuta con il portiere del condominio. Intanto, Mariella ha scoperto che Bice ha i soldi di Cotugno e le ha chiesto di restituirglieli, mentre Alberto ha incontrato Anna e le ha dato un passaggio in macchina.