Nella puntata di Un posto al sole in onda il 21 gennaio verrà finalmente svelato il nome del nuovo amministratore delegato dei Cantieri. Sull’identità di chi prenderà il posto di Gennaro Gagliotti c'è stato finora il massimo riserbo, ma diversi indizi sembrano convergere su un nome ben preciso.

Tutto porta infatti a Marina Giordano, anche se non c'è ancora la conferma ufficiale. A seguire un’analisi più approfondita della vicenda.

Una nomina che cambia le carte in tavola

Le anticipazioni rivelano che il nome del nuovo amministratore delegato non sarà quello che tutti si aspettano.

Proprio questo dettaglio sembra escludere Filippo, che appariva la soluzione più logica e condivisa.

Chiara avrebbe dato il suo assenso, Roberto avrebbe dovuto mettere da parte l’orgoglio, ma in fondo si sarebbe ritrovato il figlio al comando, mentre Marina non avrebbe avuto obiezioni.

Filippo fuori dai giochi e poche alternative credibili

Restano poche alternative credibili. Vinicio, ammesso che si proponga, non appare all’altezza per esperienza. Anche se Chiara nutre ancora rancore verso Roberto e Marina difficilmente potrebbe avallare una proposta del genere. Allo stesso modo, Filippo non si esporrebbe per sostenerlo.

Vinicio sarebbe senza dubbio una scelta inattesa, ma le anticipazioni chiariscono che ad accogliere Eleanor Price saranno Roberto e Marina.

Questo dettaglio lascia intendere che il nuovo amministratore delegato verrà scelto proprio tra loro due.

Marina favorita e Roberto frenato dai veti

Il nuovo amministratore delegato sarà quindi uno tra Roberto e Marina, ma tutto lascia intendere che la seconda resti la favorita. Per quanto riguarda Roberto Ferri, il suo nome non risulterebbe davvero sorprendente. Ha già ricoperto quel ruolo in passato ed è noto il suo desiderio di tornare alla guida dei Cantieri. Inoltre Chiara sembra aver posto un veto molto netto sul suo nome.

Questo riporta l’attenzione su Marina, che diventa di fatto la candidata più credibile. Pur non essendo la prima scelta di Chiara, rappresenterebbe un compromesso più accettabile grazie a un rapporto meno conflittuale tra loro.

Anche Filippo vedrebbe con maggiore favore Marina alla guida dei Cantieri, preferendo non ritrovarsi ancora una volta il padre in quella posizione

Quanto a Vinicio, ammesso che abbia voce in capitolo, anche lui preferirebbe Marina a Roberto. La donna si è sempre mostrata gentile e disponibile nei suoi confronti, senza contare che la sua nomina darebbe almeno una piccola soddisfazione a Gennaro, che non si ritroverebbe come amministratore delegato il suo principale rivale. Per tutti questi motivi, Marina rappresenterebbe una soluzione più equilibrata, capace di garantire stabilità senza riaccendere vecchie tensioni.