Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole previsti dal 19 al 23 gennaio su Rai 3 rivelano che Roberto e Marina si ritroveranno a dover riprendere in mano le redini dei Cantieri Flegrei dopo l'uscita di scena di Gennaro Gagliotti e a fare i conti con l'arrivo di una persona inaspettata.
Intanto Raffaele continuerà a essere in piena crisi con sua moglie Ornella, al punto da pensare che questa volta arriveranno a dirsi addio definitivamente.
Nunzio, invece, continuerà a essere l'attrazione social del Vulcano riscuotendo un grande successo tra i clienti del locale guidato da Silvia.
Marina e Roberto ricevono una visita inattesa: anticipazioni Un posto al sole 19-23 gennaio
Dopo aver messo KO Gennaro Gagliotti, Marina e Roberto si ritroveranno a riprendere in mano le redini dei Cantieri Flegrei nella speranza di poter tornare di nuovo pienamente al comando, come ai vecchi tempi, senza subire ulteriori interferenze.
I due coniugi, però, dovranno fare i conti con la presenza di Vinicio che si ritroverà a prendere in mano le redini della situazione al posto di suo fratello.
Marina e Roberto, però, non si lasceranno intimorire più di tanto e si mostreranno pronti a rilanciare al meglio i Cantieri: l'occasione si presenterà nel momento in cui i due riceveranno una visita del tutto inaspettata.
Trattasi di una cliente americana che arriverà a Napoli e si mostrerà particolarmente interessata a fare affari con i Cantieri.
Raffaele e Ornella in forte crisi nei prossimi episodi di Un posto al sole
Le anticipazioni di Un posto al sole dal 19 al 23 gennaio, inoltre, rivelano che Raffaele continuerà ad affrontare la crisi coniugale in corso con Ornella, la quale non apprezzerà affatto la decisione del compagno di tornare a fare il portiere di Palazzo Palladini.
Raffaele non nasconderà i suoi timori, al punto da ipotizzare che questa volta potrebbe arrivare davvero a una rottura definitiva con la moglie.
Nunzio, invece, continuerà a realizzare contenuti social provocatori per la pagina web del Vulcano, riscuotendo sempre più successo, al punto da far ingelosire la sua compagna Rossella.
In attesa di questi nuovi episodi della soap opera di Rai 3, l'appuntamento con Upas continua a registrare ottimi ascolti su Rai 3, raggiungendo anche la soglia del 9% di share durante la messa in onda.