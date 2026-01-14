Le trame delle prossime puntate di Un posto al sole previste dal 26 al 30 gennaio in prima visione assoluta su Rai 3 rivelano che il rapporto tra Damiano e Rosa subirà l'ennesima battuta d'arresto nel momento in cui la donna scoprirà che il suo compagno le sta nascondendo dei segreti importanti.

Intanto Eduardo sarà sempre più ossessionato dall'esigenza di dover procurarsi dei soldi al più presto mentre Raffaele accoglierà Eleonor Price a Palazzo Palladini.

Damiano nasconde dei segreti: anticipazioni Un posto al sole 26-30 gennaio

C'è qualcosa che Damiano non ha riferito alla sua attuale compagna, al punto che quando questa amara verità verrà a galla, i due si ritroveranno ai ferri corti.

La reazione di Rosa non sarà delle migliori e si mostrerà non affatto intenzionata a farla passare liscia al padre di suo figlio, con il quale da poco ha ritrovato la serenità.

Eduardo sempre più disperato nei prossimi episodi di Un posto al sole

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole dal 26 al 30 gennaio, inoltre, rivelano che Eduardo sarà sempre più disperato, perché a caccia di una grossa somma di denaro che tarderà ad arrivare.

L'uomo, quindi, proporrà ad Angelo e Stella di mettere a segno un nuovo colpo importante per conto loro, ma le cose non andranno nel verso sperato.

Spazio anche all'arrivo della cliente americana Eleonor Price, che resterà affascinata dalla bellezza di Palazzo Palladini.

Raffaele prova ad accontentare Eleonor

La nobildonna farà una richiesta ben precisa a Raffaele: intende soggiornare per un po' di tempo proprio all'interno dello storico Palazzo che affaccia sul mare.

Il portiere cercherà subito di accontentare la richiesta di Eleonor e troverà un modo per far sì che possa essere ospitata per un po' di tempo a Palazzo Palladini, per la gioia dei coniugi Ferri che intendono trattare nel migliore dei modi la donna, per far sì che il loro affare con i Cantieri possa andare in porto.

Intanto lo scontro tra Nunzio e Samuel raggiungerà un nuovo picco: i due saranno sempre più in guerra.