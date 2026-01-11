Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 12 al 16 gennaio raccontano di una settimana nera per Gennaro Gagliotti. L'imprenditore, dopo essere riuscito a cavarsela ancora una volta facendo invalidare la testimonianza di Okoro, si troverà a fare i conti con un colpo durissimo e del tutto inaspettato.

Sarà proprio Antonietta, sua moglie, a metterlo spalle al muro denunciando pubblicamente le sue azioni ai microfoni di Radio Golfo 99.

Gennaro Gagliotti sfugge ancora alla giustizia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Gennaro, con una mossa tanto cinica quanto efficace, riuscirà a far invalidare la testimonianza di Okoro sfruttando i suoi problemi psichiatrici.

Le accuse a carico di Gagliotti crolleranno una dopo l'altra, infliggendo a Ferri e Marina l'ennesima cocente delusione. La resa dei conti sembrava ormai a portata di mano, eppure Gennaro riuscirà ancora una volta a sfuggire alla giustizia. Quello che lui ignora, però, è che la fortuna sta per voltargli le spalle.

Antonietta rompe il silenzio a Radio Golfo 99

Convinto di aver trionfato su tutti i fronti, Gagliotti assaporerà quella vittoria con arroganza. Non immaginerà però che a metterlo in difficoltà sarà proprio la donna che ha sempre avuto al suo fianco.

Antonietta troverà il coraggio di prendere la parola ai microfoni di Radio Golfo 99 durante il programma di Michele, denunciando pubblicamente le azioni del marito.

Quello sfogo genererà un'ondata di reazioni tra speranza e paura, scuotendo Napoli e costringendo Gennaro a fare i conti con un nemico inatteso. La sua risposta non si farà attendere e sarà dura, feroce, all'altezza della minaccia che quella testimonianza rappresenta per lui. In ogni caso sembra proprio che questa sarà la fine per l'impero di Gennaro.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 12 al 16 gennaio: Ornella si allontana da Raffaele, Manuel deluso

A Palazzo Palladini, l’annuncio del ripensamento di Raffaele scatenerà reazioni contrastanti. Da un lato emergerà la gioia, dall’altro prenderanno forma attriti profondi e difficili da sanare. Il portiere storico del palazzo troverà in Diego un’ancora di salvezza, mentre il rapporto con Ornella continuerà a logorarsi giorno dopo giorno.

Rosa dovrà fare i conti con la delusione di Manuel per l’opportunità lavorativa sfumata proprio nel palazzo, un colpo duro da digerire per entrambi. La donna rifletterà su come gli uomini intorno a lei affrontino in modo molto diverso la sua sofferenza e accetterà con fatica quella battuta d’arresto professionale.

Dopo un periodo segnato dalle tensioni, Rossella e Nunzio riusciranno finalmente a ricucire il loro rapporto, trovando un terreno comune. Samuel, invece, farà i conti con una verità amara, ovvero che la fama in cucina richiede molto più delle semplici competenze ai fornelli. Il successo social di Nunzio non passerà inosservato all’amico, che vivrà quel trionfo con un’insofferenza crescente.

Il malumore finirà per sfociare in uno scontro aperto tra i due.

Il desiderio di Alberto di stare vicino al figlio durante il percorso terapeutico si scontrerà con la difficoltà di costruire un dialogo sereno. Spinto dalla volontà di comprendere meglio il trattamento che Gianluca sta seguendo, Palladini si imbatterà in una figura dal fascino misterioso.