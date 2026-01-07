Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 19 al 23 gennaio su Rai 3 rivelano che tra Raffaele e Ornella si verrà a creare una gravissima frattura che li metterà a dura prova e li porterà a essere sempre più distanti l'uno dall'altro.

Intanto Rossella comincerà a essere infastidita dal successo social di Nunzio mentre Marina e Roberto proveranno a riprendere in mano le redini dei Cantieri dopo l'estromissione del perfido Gennaro Gagliotti.

Ornella e Raffaele vicini alla rottura: anticipazioni Un posto al sole 19-23 gennaio

Il clima tra Raffaele e Ornella continuerà a non essere dei migliori nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole previsti fino al 19 gennaio su Rai 3.

I due si ritroveranno ai ferri corti e, questa volta, Raffaele comincerà ad avere il sospetto che la crisi coniugale possa non trovare una soluzione.

La distanza con Ornella non sarà solo dal punto di vista fisico, dato che i due si ritroveranno a intraprendere due strade completamente differenti, ritrovandosi messi a dura prova.

Intanto per Giulia e Luca arriverà il momento di mettersi in viaggio per la Sicilia, dove andranno a trovare Angela e la sua famiglia.

Nunzio star dei social: Rossella non la prende bene

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole dal 19 al 23 gennaio, inoltre, rivelano che Nunzio continuerà a essere la star social del Caffè Vulcano, riscuotendo un grandissimo successo.

La popolarità del cuoco, però, non piacerà affatto a Rossella la quale si mostrerà fortemente infastidita dal comportamento di Nunzio e dalla sua voglia di emergere sui social.

Anche Samuel non gradirà il successo di Nunzio sui social e cercherà in tutti i modi di recuperare il proprio ruolo di volto social del Vulcano.

Per Marina e Roberto, invece, arriverà il momento di riprendere in mano le redini dei Cantieri dopo l'uscita di scena del perfido Gennaro Gagliotti: per loro, però, non sarà facile ristabilire l'ordine naturale della gestione.

La soap Un posto al sole vince e convince anche durante il periodo delle feste

In attesa di questi nuovi episodi di Un posto al sole, anche durante il periodo delle feste natalizie, la soap opera ha retto bene nella sfida degli ascolti dell'access prime time.

La media è stata di oltre 1,4 milioni di fedelissimi appassionati, pari a uno share che ha raggiunto anche l'8%.

Numeri importanti per la soap che, a differenza de Il Paradiso delle signore, non si è mai fermata durante il periodo delle festività natalizie, tenendo costantemente compagnia al proprio pubblico con degli episodi inediti che si sono rivelati ricchi di sorprese e colpi di scena inaspettati.