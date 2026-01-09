Le puntate di Un posto al sole attualmente in onda apriranno la strada all'imminente arrivo di Eleanor Price, la ricca imprenditrice americana interpretata da Whoopi Goldberg.

I guai giudiziari di Gagliotti e i problemi di coppia tra Raffaele e Ornella, seppur in modo diverso, finiranno, infatti, per convergere nella storyline di Eleanor. A quanto pare quest'ultima avrà un forte impatto sia sui Cantieri che sulla vita sentimentale di Raffaele.

Benvenuta Whoopi Goldberg

L'attesa per l'ingresso di Whoopi Goldberg in Un posto al sole sta per finire.

Un servizio del TGR Campania ha rivelato nuovi particolari sulla partecipazione della star hollywoodiana alla soap opera partenopea.

Le riprese si sono svolte a novembre, occupando due settimane di lavorazione Il personaggio interpretato dalla celebre attrice porterà il nome di Eleanor Price e comparirà anche nella sigla aggiornata per l'occasione, con una dicitura che annuncia la partecipazione straordinaria della star americana. Per lei è prevista una trama che la porterà ad interagire sia con Roberto Ferri che con Raffaele Giordano

Un posto al sole Eleanor si avvicina a Raffaele

Ornella non ha preso bene la decisione di Raffaele di rinunciare alla pensione e le cose andranno sempre peggio. Nelle prossime puntate si creerà una vera e propria spaccatura tra i due, al punto che la dottoressa Bruni potrebbe lasciare Palazzo Palladini per un po'.

Proprio in questo scenario dovrebbe inserirsi Eleanor nella vita del portiere.

Da tempo si vocifera di un avvicinamento sentimentale tra loro. Fino a pochi giorni fa sembrava impensabile, ma con la crisi attuale tra Raffaele e la compagna tutto resta possibile. In ogni caso l'arco narrativo di Eleanor durerà venti puntate, quindi la vicenda non avrà un seguito. Resta da capire però se farà da apripista alla riconciliazione tra Raffaele e Ornella o se sancirà la loro rottura definitiva.

Sul fronte portierato, invece, Raffaele potrebbe cambiare idea un'ultima volta e andare in pensione subito dopo la partenza di Eleanor, ma anche su questo non c'è ancora certezza.

Roberto spera nell'arrivo della ricca cliente statunitense

Prima dell'ingresso in scena di Eleanor, Roberto Ferri e Marina Giordano attraverseranno momenti di grande tensione. I Cantieri verseranno in condizioni critiche dopo i danni provocati dalla gestione di Gennaro Gagliotti, e l'unica speranza di rilancio sembrerà legata all'arrivo di una facoltosa cliente americana.

La tempistica lascia intuire che si tratti proprio di Eleanor Price. La ricca donna quindi potrebbe salvare anche i Cantieri, a riprova che il personaggio interpretato da Whoopi Goldberg avrà un impatto notevole sulle vicende della soap. Da non dimenticare inoltre il segreto che la lega a Palazzo Palladini.