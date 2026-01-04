La puntata di Un posto al sole del 2 gennaio ha segnato il primo addio stagionale. Riccardo Crovi ha lasciato la soap, una scelta che in realtà era nell'aria da tempo, ma che ha comunque spiazzato e rattristato il pubblico.

Dopo il matrimonio fallito con Rossella, il medico non ha mai trovato una vera collocazione all'interno delle dinamiche narrative. Del resto i personaggi che vivono lontano da Palazzo Palladini e dai protagonisti storici finiscono spesso per avere vita breve. Il suo è stato un addio semplice, una scelta di vita senza particolari scossoni che però ha commosso molto gli spettatori.

Un posto al sole: i fallimenti professionali e personali di Riccardo

La nomina a primario avrebbe potuto offrire al dottor Crovi uno spazio stabile al San Filippo, un set storicamente poco sfruttato. Gli autori però hanno preferito percorrere un'altra strada. La mancata promozione ha rappresentato un colpo durissimo per Riccardo, costretto a fare i conti con l'ennesima sconfitta della sua vita. Al San Filippo ormai non lo tratteneva più niente. Un ospedale che non gli hadto mai molto e dove era costretto a vedere ogni giorno la donna che era scappata poco prima del matrimo nio Rossella A complicare tutto, il peso di un primo matrimonio finito male, una ferita mai rimarginata che è tornata a farsi sentire.

Con l'arrivo del 2026, Riccardo ha deciso di voltare pagina altrove, lontano dai luoghi che gli ricordano troppo ciò che ha perso. Una fuga comprensibile per chi porta dentro cicatrici che faticano a rimarginarsi. Finché un personaggio non muore non si può mai parlare di addio definitivo, ma a conti fatti il percorso narrativo di Crovi può dirsi concluso. Da notare inoltre che non è chiaro se si troverà sempre a Napoli o altrove, ma in ogni caso, il suo addio almeno per ora può dirsi certo.

Una storia senza nessun lieto fine

Un addio commovente per un personaggio che ha dato tanto alla soap, interpretato in maniera egregia da Mauro Racanati. Di lui resterà il ricordo del percorso tormentato che ha portato al matrimonio fallito con Rossella e qualche screzio lavorativo con Ornella, che però ne ha sempre elogiato la dedizione professionale.

Anche durante il lungo arco narrativo di Fusco, Riccardo è sempre rimasto ai margini della narrazione a conferma che il suo ruolo era terminato da tempo.

Peccato davvero, perché Crovi era un gran bel personaggio. Forse bisognerebbe iniziare ad espandere l'universo narrativo di Un posto al sole oltre Palazzo Palladini. Risulta un po' triste pensare che chi non si trasferisce lì o non interagisce con quei personaggi sia destinato ad uscire di scena. La possibilità c'era, mostrando il suo lavoro in ospedale con qualche incursione nella vita privata, ma la scelta è stata fatta.

Nella scena di addio non si può fare a meno di pensare quanto sia stato corretto fino in fondo con Rossella che, a conti fatti, gli ha fatto molto male.

I fan di Upas salutano Riccardo Crovi con grande commozione

I fan di Un Posto al Sole stanno esprimendo un profondo dolore per l'uscita di Riccardo dalla soap. I messaggi sui social sono carichi di emozione e affetto, con frasi come "Riccardo ci mancherai", "Riccardo, uno di noi", "Addio mitico Crovi" e "Peccato, speravo che non fosse una vera uscita di scena". Questi commenti evidenziano il rammarico affettuoso dei telespettatori per il personaggio e per l'attore.

Le reazioni sui social mostrano un dispiacere diffuso tra i fan, che si sono affezionati al personaggio nel corso del tempo. In tanti esprimono tristezza, anche se qualcuno ammette di capire la scelta degli autori dopo tutto quello che il personaggio ha passato. Il sentimento generale resta quello di chi saluta a malincuore un volto familiare. Da notare inoltre l'ostilità verso Rossella, ritenuta in parte responsabile di quest'addio.