Nunzio non riuscirà a staccarsi dai social e dalle sue "Nunziatine" nelle puntate di Un posto al sole dal 12 al 16 gennaio.

Le anticipazioni rivelano che Nunzio diventerà una star del web con i suoi video sensuali di ricette. Rossella non sarà affatto contenta di tutto questo e lui all'inizio sembrerà rinunciare al suo nuovo hobby. Nunzio, però, non riuscirà a fare a meno del piacere che gli crea il successo e, anche per una ripicca a Samuel, porterà avanti la sua passione.

Una nuova passione per Nunzio a Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Nunzio sarà protagonista delle prossime puntate con la sua nuova veste da influencer.

I video dello chef del Vulcano girati da Micaela avranno un successo inaspettato che stuzzicherà l'ego di Cammarota, all'inizio restio nel collaborare per i contenuti social. Nunzio diventerà lo "chef sexy" del caffè Vulcano e questo infastidirà non soltanto Samuel, ma anche Rossella. La giovane dottoressa in un primo momento aveva preso con leggerezza il nuovo impegno del suo fidanzato, ma presto inizierà ad essere gelosa. Nunzio non si lascerà prendere dal successo, almeno all'inizio, e pubblicherà una clip con cui dirà addio alle sue ammiratrici dicendo che non vestirà più i panni di cuoco sensuale. Rossella sarà felice per la decisione del suo fidanzato e ne sarà lusingata, ma presto tutto cambierà di nuovo.

Nunzio, infatti, avrà le idee molto confuse e non riuscirà a staccarsi dai social, soprattutto quando avrà una discussione con Samuel.

La rabbia di Samuel e la ripicca di Nunzio

Nelle puntate di Un posto al sole dal 12 al 16 gennaio, Samuel aggredirà Nunzio insinuando che vuole rubargli il posto da chef titolare del Vulcano. Questo ferirà molto Cammarota che per ripicca ricomincerà a pubblicare video per le sue "Nunziatine". Nunzio avrà un'idea per attirare l'attenzione delle sue fan all'insaputa di Rossella che quando passerà per caso dal Caffé Vulcano resterà senza parole. Quello che Nunzio ignorerà è che la reazione di Samuel è stata dettata da un'insicurezza nei confronti della sua fidanzata.

Micaela, infatti, dirà a Samuel che lui non sarebbe stato all'altezza di girare gli stessi video di Nunzio e non avrebbe riscosso lo stesso successo.

Samuel e Micaela sono tornati insieme da poco

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole, Samuel è tornato con Micaela dopo una lunga rottura. Il loro fidanzamento sembrava ormai naufragato per sempre, tanto che lo chef si era rifatto una vita con la bellissima ballerina Gabriela. Con quest'ultima, Samuel sembrava aver riacquistato una grande sicurezza e la serenità che gli mancava con Micaela. La storia con la ballerina, però, si è dimostrata solo un ripiego per Samuel perché quando Micaela è tornata alla carica lui si è lasciato totalmente travolgere da lei. Nonostante Micaela abbia dichiarato i suoi sentimenti come mai aveva fatto prima, Samuel continua a sentirsi molto insicuro con lei.