Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano l’ormai imminente disfatta per uno dei protagonisti della soap partenopea. Nella puntata in onda lunedì 12 gennaio alle 20:50 su Rai 3, Gennaro Gagliotti sarà ormai vicino all’incriminazione per i reati commessi, mentre Marina e Roberto saranno al settimo cielo e pronti a festeggiare.

Gennaro Gagliotti vicino alla galera

La storyline legata alle nefandezze di Gennaro Gagliotti sarà quasi giunta al suo epilogo. Dopo la confessione di Okoro, che ha ammesso la responsabilità di Gagliotti nel delitto Assane, il cerchio attorno a Gennaro si stringerà.

Le porte del carcere potrebbero quindi aprirsi ben presto per il fratello di Vinicio che, grazie anche alla testimonianza di Antonietta e all’inchiesta di Michele Saviani, potrebbe pagare per ulteriori crimini commessi nell’ultimo periodo. Le anticipazioni di Un posto al sole non rivelano ancora se Gennaro Gagliotti finirà davvero dietro le sbarre, ma ormai il suo nome finirà nel mirino degli inquirenti.

Marina e Roberto esultano per la sconfitta di Gagliotti

Nel frattempo continueranno a essere affrontate anche le vicende dei coniugi Ferri, con particolare attenzione a ciò che sta accadendo ai Cantieri Flegrei Palladini. Marina e Roberto, infatti, sono soci di Gennaro Gagliotti negli affari legati all’azienda navale.

Le idee introdotte dal nuovo socio si sono rivelate tutt’altro che vantaggiose per loro: la svolta improvvisa che ha portato a sostituire le lussuose imbarcazioni con motoscafi a basso costo ha fatto temere ai Ferri una crisi imminente per il loro business. A complicare ulteriormente la situazione ci si è messo l’atteggiamento arrogante di Gagliotti, che appena arrivato si è autoproclamato amministratore delegato. Tuttavia, nella puntata del 12 gennaio, Marina e Roberto potranno finalmente festeggiare un’imminente vittoria grazie all’emergere della verità sul loro socio e sul suo coinvolgimento nel delitto di Assane. Sarà quindi necessario attendere la messa in onda dell’episodio e delle puntate successive per capire se i coniugi Ferri riusciranno davvero a liberarsi di Gagliotti e a estrometterlo dai loro affari.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Okoro ha avuto visioni durante la detenzione

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Okoro è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Assane. In un primo momento il capo dei braccianti dell’azienda agricola della famiglia Gagliotti ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti. Tuttavia, durante la detenzione nel penitenziario napoletano, Okoro ha iniziato ad avere delle visioni in cui Agata Rolando lo perseguitava. Le apparizioni della medium lo hanno spinto a cedere alla pressione e a raccontare finalmente la verità, ammettendo la propria responsabilità nel delitto.