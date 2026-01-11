La nuova puntata di Un Posto al Sole di lunedì 19 gennaio si aprirà con tensioni sempre più forti a Palazzo Palladini. Le anticipazioni dell’episodio, in onda alle 20:50 su Rai 3, rivelano che Raffaele affronterà un momento di grande inquietudine, perché la distanza emotiva con Ornella crescerà fino a fargli temere che il loro matrimonio possa davvero incrinarsi. Mentre la coppia vivrà un delicato punto di svolta, Roberto e Marina si concentreranno sul futuro dei Cantieri Flegrei Palladini, pronti a prendere decisioni destinate a influenzare profondamente i prossimi sviluppi.

Raffaele e Ornella sono in crisi

La crisi tra Raffaele e Ornella continuerà a farsi sentire in modo sempre più evidente. La scelta di Raffaele di non andare più in pensione e di restare al suo posto da portiere a Palazzo Palladini peserà come un macigno sul loro equilibrio di coppia. Ornella, che da tempo sognava di poter finalmente viaggiare insieme al marito e godersi una nuova fase della vita, anche perché il figlio Patrizio vive ormai all’estero, si sentirà tradita nelle sue aspettative. La distanza emotiva tra i due crescerà proprio a causa di questa divergenza di desideri: da un lato Giordano, legato al suo ruolo e alle sue abitudini; dall’altro la consorte, pronta a voltare pagina e a costruire nuovi progetti.

Questa frattura rischierà di trasformarsi in un vero punto di non ritorno. Sarà proprio Raffaele a temere il peggio per il suo matrimonio, arrivando a credere che ormai sia giunto al capolinea.

Roberto e Marina provano a risollevare i Cantieri Flegrei Palladini

Dopo la gestione rovinosa di Gennaro Gagliotti, il nuovo Amministratore Delegato che ha lasciato dietro di sé solo caos e decisioni discutibili, Marina e Roberto saranno costretti a rimboccarsi le maniche per rilanciare i Cantieri Flegrei Palladini. La coppia, più determinata che mai, analizzerà punto per punto i danni provocati dalla precedente amministrazione e inizierà a delineare una strategia di risanamento ambiziosa e complessa. I coniugi Ferri punteranno a riportare ordine e credibilità, forti della loro esperienza e della loro visione imprenditoriale.

Marina e Roberto quindi cercheranno nuove opportunità per ridare slancio all’azienda navale.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Raffaele e Ornella hanno litigato

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, la tensione tra Raffaele e Ornella ha raggiunto livelli sempre più alti, fino a sfociare in una vera e propria lite. La decisione di Giordano di non andare più in pensione e di restare al suo posto da portiere ha colto la moglie di sorpresa, incrinando profondamente l’armonia della coppia. Lei ha vissuto questa scelta come un tradimento, soprattutto perché da tempo aveva immaginato un futuro diverso, fatto di viaggi, libertà e nuovi progetti da condividere, anche alla luce del fatto che il figlio Patrizio si è trasferito all’estero.

La discussione tra i due si è accesa rapidamente: Ornella ha espresso tutta la sua delusione, mentre Raffaele ha difeso la sua scelta, incapace di rinunciare al ruolo che per anni gli ha dato identità e stabilità. La distanza emotiva tra loro si è ampliata, lasciando entrambi feriti e confusi. A complicare ulteriormente la situazione, c’è stata anche Rosa, che avrebbe dovuto prendere il posto di Raffaele come portiera. La donna ci è rimasta molto male quando ha scoperto che il cambio non sarebbe più avvenuto: aveva già fatto i conti con l’idea di un nuovo lavoro, e la retromarcia improvvisa di Raffaele l’ha delusa profondamente, facendola sentire messa da parte e poco considerata.