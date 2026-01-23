Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un colpo di scena destinato a portare nuovi sviluppi nella storyline legata ai furti alle gioiellerie. Nella puntata in onda giovedì 29 gennaio alle 20:50 su Rai 3, Eduardo convincerà Stella e Angelo a estromettere Rino dal nuovo colpo. Nel frattempo, Renato continuerà a indagare su Eleanor e sugli americani che la accompagnano, nutrendo forti dubbi sulla loro buona fede. Spazio infine a una scoperta che Rosa farà su Damiano, destinata a provocare un acceso litigio tra i due.

Eduardo estromette Rino dal colpo e si accorda con Stella e Angelo

Eduardo Sabbiese è destinato a diventare una figura di primo piano all’interno della banda di ladri che da tempo tiene sotto scacco le gioiellerie di Napoli. L’ultimo arrivato, infatti, acquisirà sempre più peso decisionale, fino a convincere Stella e Angelo a estromettere lo zio Rino dal nuovo colpo che stanno organizzando. Le anticipazioni di Un posto al sole non chiariscono ancora se Rino verrà a conoscenza del tradimento che si sta consumando alle sue spalle, lasciando aperto uno scenario potenzialmente esplosivo. Parallelamente, Rosa farà una scoperta importante su Damiano. La trama della puntata del 29 gennaio parla di una verità destinata a emergere sul conto del suo compagno.

Non è stato ancora rivelato nel dettaglio cosa Renda stia nascondendo, ma ciò che verrà alla luce scatenerà un duro confronto tra i due, mettendo a rischio l’equilibrio già fragile della coppia.

Renato fa indagini su Eleanor

Nel frattempo, l’arrivo degli americani a Palazzo Palladini non porterà soltanto entusiasmo. Renato Poggi, infatti, non guarderà con favore Eleanor e il suo staff, giunti a Napoli per occuparsi di affari con Marina e Roberto. La ricca imprenditrice è approdata nel capoluogo campano per definire accordi con i coniugi Ferri e valutare importanti investimenti nella loro azienda navale. Renato, però, non sarà affatto convinto della buona fede di Eleanor e continuerà a nutrire sospetti sul gruppo americano, certo che stiano nascondendo qualcosa.

Le anticipazioni della soap partenopea lasciano intendere che il signor Poggi non sarà lontano dal fare luce sulla verità. Infine, Samuel e Nunzio proseguiranno nella loro rivalità, sfidandosi a colpi di tormentoni e conquistando l’attenzione di chi li circonda.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Eduardo è entrato nella banda di Stella

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Eduardo è entrato in crisi dopo non essere riuscito a trovare un lavoro stabile, allontanandosi progressivamente da Clara. Frustrato dalla situazione, Sabbiese si è avvicinato a Stella, iniziando con lei una relazione extraconiugale. Con il passare del tempo, Eduardo ha scoperto che Stella è coinvolta nei furti alle gioiellerie e che, insieme al fratello Angelo e allo zio Rino, ha messo a segno diversi colpi.

Nel frattempo, Damiano ha proseguito con la sua squadra le indagini per identificare i responsabili dei furti, mentre Eduardo ha scelto di unirsi alla banda di Stella. Parallelamente, Nunzio è diventato una star sui social grazie ai video realizzati da Micaela, suscitando in Rossella perplessità e una certa gelosia per il successo ottenuto dal fidanzato. Spazio infine alle vicende dei Cantieri Palladini Flegrei: Vinicio è riuscito a ottenere la procura dal fratello Gennaro, finito in carcere dopo aver accolto in casa Antonietta. A sorpresa, durante il consiglio di amministrazione, Vinicio ha proposto Marina come nuovo amministratore delegato e, dopo un’attenta riflessione, la donna ha deciso di accettare l’incarico.