Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano la soluzione di un mistero che ha tenuto banco per diversi episodi. Nella puntata che andrà in onda giovedì 5 febbraio alle 20:50 su Rai 3, Eleanor sarà finalmente pronta a rivelare a Raffaele il vero motivo che l’ha spinta a raggiungere Napoli: sta cercando suo fratello. Nel frattempo, Mariella e Guido dovranno vedersela con Bice, mentre Lorenza verrà assunta al Caffè Vulcano.

Eleanor confessa a Raffaele di avere un fratello

La puntata di giovedì 5 febbraio segnerà la rivelazione di un segreto rimasto nascosto per molto tempo.

Eleanor, infatti, sarà finalmente pronta a confessare a Raffaele il vero motivo che l’ha spinta a venire in Italia, e in particolare a Napoli. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che la facoltosa signora americana non è giunta in città soltanto per acquistare un lussuoso yacht varato ai Cantieri Flegrei Palladini, ma soprattutto per cercare il suo fratellastro. Eleanor ha scoperto da poco di avere un legame così importante a Napoli, dopo una rivelazione sconvolgente ricevuta da suo padre. L’uomo le ha confessato di aver avuto, ai tempi della guerra, una relazione con una donna italiana. Da quell’unione è nato un bambino, e Mrs. Price è ora determinata a rintracciarlo e per farlo avrà bisogno dell'aiuto di Raffaele.

Lorenza viene assunta a Caffè Vulcano

Nel frattempo, durante l’episodio del 5 febbraio ci sarà spazio anche per le vicende di Mariella e Guido, che dovranno fare i conti con le bizzarre manie di Bice, divisa tra shopping compulsivo e solitudini mascherate. Al Caffè Vulcano, invece, è in arrivo una novità destinata a far discutere: Lorenza entrerà ufficialmente nello staff come cameriera. La sua assunzione provocherà una forte delusione in Gianluca, che vedrà sfumare il sogno di tornare a lavorare nel locale di Silvia. Il giovane Palladini deciderà quindi di confidarsi con suo padre Alberto, trovando in lui un punto di riferimento e un po’ di conforto in questo momento difficile.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Eleanor è stata accolta dai coniugi Ferri

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Eleanor è arrivata a Napoli ricevendo un’accoglienza piuttosto buffa da Raffaele e Renato, protagonisti di una gaffe proprio pochi istanti prima del suo arrivo. I due cognati, infatti, hanno fatto cadere una cassetta di limoni vicino all’auto della facoltosa signora americana, creando una scena decisamente imbarazzante. Nonostante tutto, Mrs. Price si è mostrata sorpresa e divertita dall’accoglienza, e poco dopo è stata invitata a casa dei coniugi Ferri. Proprio a loro ha espresso il desiderio di acquistare un lussuoso yacht dei Cantieri Flegrei Palladini. Nel frattempo, Raffaele ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più a Eleanor, conquistandola con la sua simpatia. Il legame tra i due, puntata dopo puntata, si è fatto sempre più stretto.