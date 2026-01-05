Antonietta denuncerà in diretta radiofonica le malefatte di Gagliotti nelle puntate di Un posto al sole dal 12 al 16 gennaio: Gennaro sarà in guai seri.

Le anticipazioni rivelano che Gagliotti troverà un modo per far tacere Okoro, ma questo non basterà. Sua moglie, infatti, deciderà di farsi avanti e parlare in radio. Nel frattempo, Raffaele pagherà cara la sua decisione di restare come portiere, perché Ornella la prenderà malissimo. Rosa e Manuel, inoltre, saranno molto delusi da questo cambio di rotta.

Gioia a Un posto al sole per Marina e Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Gagliotti penserà di sottrarsi alla giustizia impedendo a Okoro di parlare con la polizia. Il detenuto, infatti, verserà in condizioni preoccupanti e Gennaro esulterà dalla gioia. L'uomo, però, non immaginerà che c'è qualcun altro che può incastrarlo. Gli errori di Gagliotti nella vita sentimentale e gli ultimi rifiuti nei confronti di sua moglie avranno gravi conseguenze. Antonietta, infatti, sarà stanca delle ingiustizie del marito e seguirà il consiglio di Marina. La donna non starà più ini silenzio e denuncerà le malefatte del marito in diretta radiofonica. Le dichiarazioni di Antonietta faranno scoppiare una vera e propria bomba che inevitabilmente travolgerà la reputazione di Gagliotti.

Roberto e Marina, intanto, inizieranno ad assaporare la loro rivincita. Ci saranno tensioni a Palazzo Palladini a causa della decisione di Raffaele che resterà portiere e rinuncerà al pensionamento.

La decisione di Raffaele causerà l'allontanamento di Ornella

Nelle puntate di Un posto al sole dal 12 al 16 gennaio ci sarà ampio spazio per Raffaele che dopo aver rinunciato al pensionamento dovrà fare i conti con la reazione di Ornella. La donna non prenderà affatto bene il cambiamento di rotta di suo marito e la distanza tra i due sarà palpabile. A confortare Raffaele ci sarà Diego che comprenderà le ragioni di suo padre. Nel frattempo, Rosa sarà molto delusa perché ormai si era abituata all'idea di poter avere finalmente un posto fisso.

La donna dovrà anche stare vicino a Manuel che prenderà male la decisione di Raffaele. Per Rosa, questa sarà un'occasione per osservare le reazioni degli uomini della sua vita rispetto al suo momento difficile. Non mancheranno i momenti più leggeri con Nunzio che diventerà una star del web grazie alla presentazione delle sue ricette in versione "piccante". Il successo del suo amico non farà piacere a Samuel che si renderà conto che l'impegno in cucina è solo uno degli elementi che contano.

Rosa e Eduardo erano pronti a lavorare a Palazzo Palladini

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole, i condomini di Palazzo Palladini hanno scelto Rosa come sostituta di Raffaele. Per la donna è stata una grande gioia vedere che tante persone la stimano e le vogliono bene.

Rosa, inoltre, ha potuto finalmente pensare ad un futuro più concreto con uno stipendio fisso. Per i lavori più pesanti, Giulia ha pensato di proporre Eduardo come uomo delle pulizie straordinarie. Tutto sembrava ormai deciso, tanto che Rosa ha preparato Manuel all'idea di dover restare tutto il giorno a Palazzo Palladini. Le cose, però, sono cambiate all'improvviso con una forte nostalgia di Raffaele, portiere del condominio da molti anni e figura insostituibile nel suo ruolo