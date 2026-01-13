Le anticipazioni di Un Posto al Sole relative alla settimana da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio, in onda alle 20:50 su Rai 3, annunciano sviluppi drammatici per una delle coppie storiche della soap partenopea: Raffaele e Ornella. Ciò che era nato come un semplice contrasto domestico si evolverà in una frattura profonda, destinata a lasciare il portiere di Palazzo Palladini in un doloroso stato di smarrimento dopo la decisione della moglie di lasciare l’Italia.

Ornella parte per la Spagna e lascia Raffaele solo a Napoli

La scelta di Ornella di trasferirsi temporaneamente a Barcellona rappresenterà un vero spartiacque.

Ferita dalla decisione del marito di rinunciare alla pensione e ai progetti di vita all’estero, la dottoressa Bruni si allontanerà da Napoli senza concedere alcun margine di dialogo. Per lei, la partenza sarà un modo per respirare e prendere distanza, ma il clima di tensione e silenzi che accompagnerà questo addio lascerà intuire che la crisi non sarà passeggera. A Palazzo Palladini, l’assenza di Ornella peserà enormemente. Giulia proverà a sostenere Raffaele con la sua presenza discreta, ma il vuoto lasciato dalla moglie sembrerà impossibile da colmare.

Raffaele crolla tra le lacrime

Nel corso delle puntate in onda da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio, il pubblico di Un posto al sole assisterà a un momento particolarmente toccante: Raffaele, rimasto solo nel letto matrimoniale, cederà alla disperazione, lasciandosi andare a un pianto amaro che rivelerà tutta la sua fragilità.

Il suo tentativo di contattare Ornella non porterà ai risultati sperati: la freddezza della donna al telefono confermerà che la distanza emotiva tra i due è ormai enorme. Anche l’incoraggiamento di Renato, che proverà a offrirgli una lettura più ottimistica della situazione, non basterà a risollevare il morale del portiere. Il matrimonio tra Raffaele e Ornella apparirà così sospeso su un filo sottilissimo, lasciando gli spettatori con il timore che questa volta la crisi possa davvero segnare un punto di non ritorno.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Raffaele e Ornella hanno litigato

Nei precedenti episodi di Un Posto al Sole, trasmessi su Rai 3, Raffaele ha cambiato idea riguardo alla sua intenzione di andare in pensione.

Questa scelta ha generato reazioni molto diverse tra i personaggi: da un lato Renato si è mostrato entusiasta all’idea di ritrovare ogni giorno in portineria il suo cognato, mentre Rosa ha sofferto profondamente per aver perso il lavoro che desiderava da tempo. La più colpita, però, è stata Ornella. Da mesi la dottoressa Bruni sognava una vita più libera, fatta di viaggi e nuovi progetti insieme al marito, soprattutto considerando che il loro figlio Patrizio vive da anni in Spagna. La pensione avrebbe permesso alla coppia di raggiungerlo più spesso, ma la decisione improvvisa di Raffaele ha infranto quelle aspettative, lasciando Ornella delusa e amareggiata.