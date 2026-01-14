Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano l’epilogo di una storia che ha tenuto banco per diversi mesi e l’arrivo di due nuove protagoniste femminili. Nelle puntate in onda da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio alle 20:50 su Rai 3, Raffaele rimarrà solo dopo la partenza di Ornella e si avvicinerà a Eleonor Price, una facoltosa signora che potrebbe rivelarsi decisiva per il rilancio dei Cantieri Flegrei Palladini. Intanto, Alberto farà la conoscenza di Anna, mentre Elena deciderà di lasciare il lavoro a Radio Golfo 99.

Raffaele resta solo e si avvicina a Eleonor

Il matrimonio dei coniugi Giordano entrerà in crisi dopo la decisione di Raffaele di non lasciare il lavoro, mentre Ornella rimarrà talmente delusa dalla scelta di suo marito da lasciare Napoli e partire per il viaggio che sognava da tempo. Intanto, nel capoluogo campano arriverà una facoltosa cliente americana che potrebbe finalmente far uscire dalla crisi i Cantieri Flegrei Palladini. Mentre Roberto e Marina si prepareranno ad accogliere Eleonor Price, quest’ultima si avvicinerà a Raffaele. Tuttavia, occorre fare alcune precisazioni: il personaggio di Eleonor sarà interpretato da Whoopi Goldberg, star hollywoodiana, che sarà presente in 20 episodi di Un posto al sole.

Al momento, però, le anticipazioni non chiariscono in che modo Raffaele ed Eleonor entreranno in contatto.

Alberto conosce Anna, Elena lascia Radio Golfo 99

Nel frattempo, un secondo personaggio femminile entrerà nel cast di Un posto al sole: si tratta di Anna, una ragazza misteriosa che frequenta il centro dove Gianluca sta seguendo un percorso di disintossicazione dalla dipendenza dall’alcol. Intanto, l’avvocato Palladini chiederà informazioni al tutor di suo figlio riguardo ai progressi del ragazzo, ma questa ingerenza farà andare Gianluca su tutte le furie. A Radio Golfo 99, invece, ci sarà un cambiamento ai vertici: Elena rientrerà a Napoli dopo alcuni giorni trascorsi a Londra, ma deciderà comunque di lasciare la sua posizione nell’emittente radiofonica.

Le anticipazioni non chiariscono ancora chi prenderà le redini dell’azienda, ma potrebbe profilarsi una nuova occasione di carriera per Michele Saviani.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Raffaele e Ornella hanno litigato

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, trasmesse su Rai 3, Raffaele ha deciso di rinunciare alla pensione, preferendo mantenere il suo lavoro come portiere a Palazzo Palladini. Intanto, Rosa è venuta a sapere della scelta di Giordano, che le ha causato non pochi problemi, poiché a causa sua ha perso l’opportunità di subentrare in portineria al suo posto. Inoltre, la Picariello ha contratto anche dei debiti con Damiano per acquistare uno scooter necessario a raggiungere il condominio di Posillipo, mezzo che a questo punto non le servirà più. Ornella, dal canto suo, si è infuriata con il marito, rimanendo profondamente delusa per non poter più avere la libertà, sognata da tempo, di viaggiare insieme a lui.